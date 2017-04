Tajemné Hromnické vitriolové jezírko je vodou smrti

Jako obrovská studna kyseliny sírové s občasným štiplavým závanem narážejícím do chřípí vyhlíží Hromnické jezírko. V létě je hladina mrtvé vody zbarvena do červena, to způsobuje příměs železa, nyní se leskne modročerně. Vitriol používali středověcí alchymisté, účinky kyseliny jsou známy stovky let.