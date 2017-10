Po stopách pálivého Sečuánu

Většina turistů při cestách do Číny ještě donedávna mířila do oblíbeného Pekingu nebo Šanghaje. Do popředí se ale v poslední době čím dál častěji dostává i dříve opomíjený Sečuán. Poznejte jej. Jedna z největších čínských provincií vás přivítá s otevřenou náručí. Odvděčí se nádhernou přírodou, bohatou mnohaletou kulturou a dechberoucí historií. A možná to okoření ještě něčím pálivým na zub.