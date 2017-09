Ač co do rozlohy není Rás al-Chajma úplně veliký, jeho krajina nabízí velmi členitý a zajímavý terén. Na malém kousku země můžete najít jak metropoli s bujarým životem, golfovými hřišti, luxusními obchody a butiky, tak nepříliš divoké moře přecházející přes mangrovy do pouště. Tu na obzoru rámují vrcholky pohoří Al-Hadžar. Zkrátka vše zajímavé se tu nachází téměř na dosah.

FOTO: raktda.com

Doprava do Rás al-Chajmy je velmi jednoduchá. Ideální spojení je letecky do Dubaje a pak už člověka čeká jen asi hodinový přesun po kvalitní dálnici. Mezi jednotlivými emiráty nejsou hraniční přechody, a tak ani nepoznáte, že jste se ocitli v Rás al-Chajmě.

Rudý závoj romantické pouště

Na rozdíl od jiných pouštních zemí, například na severu Afriky, má zdejší písek téměř červenou barvu. To je dáno geologickým složením.

Nejkrásnější pohledy se tak nabízejí při východu nebo při západu slunce, kdy se obloha horizontu zbarví temně rudými až nachovými barvami. To vše propůjčuje fotkám z této lokality nádech originality a autentičnosti.

Ostatně na své si tu přijdou jak zamilované páry, pro které mají zdejší lokality punc romantiky, tak rodiny s dětmi.

Rás al-Chajma nabízí hned několik pláží a hotelů, které jsou orientované na rodiny. Opravdu nehrozí, že byste se zde nudili. Pro turisty tu jsou připraveny nejrůznější aktivity, například v poušti můžete zažít safari a jízdu na velbloudech. I hory jsou ideálním místem pro safari, ale také pro individuální turistiku po přírodních stezkách.

A nejen to, mimořádně oblíbenou atrakcí jsou zdejší pouštní kempy. Ty nabízejí autentický zážitek ze stanování pod širým nebem. Ani v nich však nemusíte zapomínat na hygienický komfort a luxus, všechna tábořiště jsou plně vybavena a nabídnou vám například i piknik.

FOTO: raktda.com, CK Blue Style

Rás al-Chajma je také vyhledávaný pro svou gastronomii, nachází se zde hned několik tradičních luxusních restaurací, které se mohou rovnat těm nejlepším v Evropě.

Kultura a dědictví

Omrzí-li vás pestrá nabídka vodních radovánek v podobě potápění či šnorchlování, můžete se vydat za kulturou. Jako jedno z mála míst v Perském zálivu Rás al-Chajma uchovalo i několik historických památek, které jsou v arabském světě unikátní.

V minulosti byl totiž tento emirát důležitou zastávkou na obchodních trasách a tuto důležitost je možné velmi dobře pozorovat například v místních muzeích nebo na historických pevnostech. Ty jsou neuvěřitelně zachovalé a nabízejí téměř autentický pohled do minulosti.

FOTO: raktda.com

Mezi vyhledávané a dochované stavby patří pevnost Dhayah, která pochází z 19. století. Její dříve strategická poloha v dnešní době návštěvníkům umožňuje nádherné výhledy na záliv.

Samotná obranná věž byla i důležitým bodem v historii emirátu, v roce 1891 bylo ale její opevnění zničeno Brity. Pozůstatky ostatních opevnění jsou dodnes patrné v okolí.

Opuštěná vesnice na korálovém ostrově

Pro místní obyvatele byl typický, a to zejména v minulosti, rybolov, námořní obchod, chov velbloudů, sokolnictví a lov perel. Dodnes jsou zdejší perly velmi vyhledávaným suvenýrem z cest a narazit na ně můžete téměř kdekoliv a v jakýkoli podobách.

Jedním z míst, kde můžete zažít pravou historii emirátu, je opuštěná vesnice Al Jazirah Al Hamra nedaleko hlavního města. Ta se nachází na korálovém útesu a její architektura je dodnes svědectvím dříve jednoduchého způsobu života obyvatel.

To se změnilo po objevu ropy. Místní vesnici opustili počátkem šedesátých let minulého století a vhodné klimatické podmínky zachovávají budovy v nepoškozeném stavu.

FOTO: raktda.com

Zajímavou zastávkou v historii je i návštěva Starého města Rás al-Chajmy, a zejména tamní mešity Mohammeda bin Salema. Ta představuje nejstarší tradiční a doposud používanou mešitu v celých Spojených arabských emirátech.

Není divu, že je lákává i pro archeology, ti zde dokonce nalezli základy mešity z 18. století, ta ovšem byla zničena v době britské okupace, a dále pak základy mešity o dvě století starší. Mešita tak stojí na základech, které lze datovat do pozdního středověku, respektive raného novověku. Taková historie je u staveb v arabském světě velmi vzácná.

Zajímavost

Věděli jste, že časový posun oproti České republice je v emirátech +2 hod. v době letního času, +3 hod. v době zimního času?

Důležitá telefonní čísla

Policie – 999

Ambulance – 998

Hasiči – 997