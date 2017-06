Metropole druhé největší čínské provincie Čcheng-tu se svým okolím má návštěvníkům co nabídnout. V samotném městě se nachází řada zajímavých chrámů, velkým lákadlem je chovná stanice pandy velké a v některé z místních čajoven můžete v klidu posedět a sledovat, jak tráví volný čas místní.

Pohoří na východním okraji Tibetské náhorní plošiny zasahují i do provincie Sečuán. Svojí krásou však směle konkurují známějšímu Himálaji.

FOTO: Pavel Kladivo

Běžný turista ještě podnikne jednodenní výlety na památky ze seznamu UNESCO – k monumentální soše Buddhy v Lešanu a na horu Emei, posvátný vrchol buddhismu; nebo na horu Čching-čcheng, údajné rodiště taoismu. Kdo touží po krásných přírodních scenériích, se ještě vypraví na daleký sever do známých rezervací Chuang-lung a Ťiu-čaj-kou.

Na úpatí hory Emei se nachází spousta buddhistických chrámů a klášterů zasazených v nádherném prostředí.

FOTO: Pavel Kladivo, CK Alvarez

Mimo zájem nečínských turistů tak zůstává západní část provincie, Tibetská autonomní prefektura Kardze. Přitom právě zde se nachází krásná velehorská údolí, ledovce a jezera, tibetské kláštery a vesničky etnických menšin.

Na zahraniční turisty zde zatím nejsou zvyklí a s angličtinou zde nepochodíte, ale i to je nakonec jedním z faktorů, které přidávají tomuto kraji na půvabu. Vybudování dvou ze tří nejvýše položených letišť na světě sice pomohlo přilákat desítky tisíc domácích turistů, pokud sem ale vyrazíte mimo hlavní sezónu, moc jich nepotkáte.

Každé tibetské městečko či větší vesnice podporuje svůj klášter. O možnost zajímavých cestování tak není nouze.

FOTO: Pavel Kladivo

Do Kangdingu, hlavního města prefektury, se z Čcheng-tu dostanete za den. Byla by však škoda se cestou nezastavit u ledovců v oblasti Hailuogou na východní straně hory Miňag Gangkar. Při dobré viditelnosti si můžete vychutnat pohled na tuto nejvýchodnější sedmitisícovku světa a přitom poslouchat praskání a pohyb ledové masy ve vzdálenosti desítek metrů.

Další atrakcí, která by neměla uniknout pozornosti fotografů, je krajinná oblast Mugecuo, pojmenovaná po největším z pěti krásných jezer v rezervaci. To se nachází ve výšce 3700 m n. m. a téměř všichni domácí turisté se k němu nechají vyvézt od vstupní brány do parku autobusem.

Cestou zpět dolů pak kombinují přesuny těmito kyvadlovými autobusy s procházkami po stezce, která se vine celým údolím. Jezero Sedmi barev se špičkami Lotosové hory a hory Yala na obzoru by nemělo v plánu žádného návštěvníka chybět.

Jezero Sedmi barev v rezervaci Mugecuo je častým cílem čínských turistů. Pokud sem však přijedete mimo sezónu, můžete zde být nadlouho zcela sami.

FOTO: Pavel Kladivo

Kdo se vydá z Kangdingu na sever, dostane se po čtyřech až pěti hodinách jízdy do okresu Danba. V údolích a na svazích kolem řeky Dadu a jejích přítoků se zde nachází řada tibetských vesniček, jejichž nejvýraznějším rysem je množství starých kamenných věží.

Tyto objekty, s jejichž stavbou se začalo již před dvěma tisíci lety, sloužily různým účelům. Některé měly funkce pozorovací a obranné, a byly proto stavěny u příchodu do vesnice. Další věže ve veřejném vlastnictví byly stavěny ve vyšších polohách a sloužily pro komunikaci s vesnicemi ve vzdálenějších částech údolí. Zprávy se předávaly rozděláváním ohňů na střechách těchto věží.

Největší počet dochovaných věží však bylo soukromých. Umožňovaly především uskladnění obilí a jiných surovin, vlastnili je tak místní rolníci a ti si je stavěli v blízkosti svých domů.

Rodiny se o své věže starají i v dnešní době a někdy pozvou procházející turisty na návštěvu. Pokud budete mít to štěstí, určitě příležitost využijte. Z věží se nabízí nádherný výhled na krajinu a budete také mít možnost za drobný poplatek nakouknout do života místních obyvatel.

Vesničky v okrese Danba zdobí stovky kamenných věží.

FOTO: Pavel Kladivo

Opravdovým skvostem je pak rezervace Yading v kraji Daocheng, na jihu prefektury. Nejen že se jedná o jeden z nejstarších a nejzachovalejších vysokohorských ekosystémů v Číně, ale i z náboženského hlediska jde o jednu z nejzajímavějších a unikátních lokalit.

Tři posvátné hory, Chenrezig (6032 m n. m.), Chanadorje a Jambeyang (obě 5958 m n. m.), jsou rozmístěny tak, že tvoří vrcholy téměř rovnostranného trojúhelníku. Místní Tibeťané, pro něž tři vrcholy představují sídla tří bódhisattvů, každý rok absolvují pouť alespoň kolem jednoho z nich.

Kromě poutníků zde ale potkáte i čínské turisty, kteří chtějí na vlastní oči spatřit fotogenickou scenerii Mléčného jezera a okolních kopců. V hlavní sezóně pomáhají překonat pětikilometrovou cestu z pastvin Luorong koně místních pastevců. Ti, kteří se důsledně aklimatizovali, však s nadmořskou výškou 4600 m nemají problém a většina tak zvládne cestu k jezeru po svých za dvě a půl až tři hodiny.

Cestu k Mléčnému jezeru zpříjemňují výhledy na posvátné hory Chenrezig, Chanadorje a Jambeyang.

FOTO: Pavel Kladivo

Cesta do Kardze může být dlouhá. Nebude jí však litovat ten, kdo chce vidět majestátní hory zblízka, kdo má zájem o tibetskou kulturu a kdo se chce vyhnout davům západních turistů. Stačí jen cestu dobře naplánovat a načasovat. Díky přímé letecké lince Praha–Čcheng-tu je tato oblast ideální destinací pro české cestovatele toužící po poznání a dobrodružství.

Důležitá telefonní čísla

• Policie - 110

• Záchranná služba - 120

• Požárníci - 119

• Cizinecká policie - +86-10-8401 5297