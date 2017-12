Inzertní sdělení: ČÍNA 55+ V zemi, kde se snoubí vysoká pohoří, vyprahlé pouště i zářivě zelená rýžová pole, se nachází kolébka těch nejstarších civilizací. Poznejte s cestovní kanceláří Delfín travel historické památky, nad nimiž se tají dech celému světu. A i když se dějiny pomalu dostávají do pozadí a ustupují supermoderním městům a proskleným mrakodrapům, ukrývá Čína stále úžasná tajemství, která do zapomnění jen tak neupadnou. FOTO: shutterstock.com Vydejte se s námi proti proudu času a objevte stále živoucí tradice a kulturu země, která si po staletí udržuje svůj jedinečný charakter. Využijte naši speciální akci! Při koupi zájezdu do 25. 1. 2018 zaplatíte zálohu pouze 5000 Kč za osobu.