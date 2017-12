Quito, jako hlavní město incké říše, bylo dobyto Španěly v roce 1534, což je také pokládáno za založení města. Historie Quita však sahá hlouběji do minulosti, a to až do osmého tisíciletí před naším letopočtem. Z tohoto období pocházejí archeologické artefakty z obsidiánu, sopečného kamene, které tu byly nalezeny. Od osmého století před naším letopočtem je již prokázané trvalé osídlení prvními zemědělci, kteří pěstovali kukuřici či quinou, tedy plodiny, které patří k základním potravinám i u dnešních indiánů.

Quito má dlouhou historii, což je patrné i na množství kulturních památek.

FOTO: shutterstock.com

Vraťme se ale k současné podobě města, jež se pro Španěly stalo důležitým politickým i strategickým místem. To potvrzuje i nebývale rozsáhlé koloniální centrum, nejzachovalejší na území celé Jižní Ameriky, které zahrnuje na 130 koloniálních staveb. Není tedy náhoda, že bylo Quito v roce 1978, jako první město společně s polským Krakovem, zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

Koloniální architekturu můžete obdivovat i na náměstí Plaza Grande.

FOTO: shutterstock.com

Naši procházku po městě začneme na vrcholku kopce Panecillo. Na něm se tyčí symbol města, 45 metrů vysoká socha okřídlené Panny Marie, jež byla postavena ze sedmi tisíc hliníkových plátů. Odsud se turistům naskýtá nejkrásnější výhled na historické centrum. Pokud jste se již nabažili pohledu na město a okolní sopky, je čas sestoupit do srdce Quita a tím je beze sporu náměstí Plaza Grande. Zde se nacházejí nejvýznamnější paláce v čele s původně královským palácem Palacio de Carondelet, kde v současné době sídlí ekvádorský prezident. Za návštěvu jistě stojí kostel Iglesia de la Compañía, z jehož výzdoby vám budou oči přecházet. Na jeho dekoraci bylo spotřebováno sedm tun zlata.

Z vrchu Panecillo shlíží na město Quito okřídlená socha Panny Marie.

FOTO: shutterstock.com

Quito má co nabídnout i milovníkům přírody. Hned nad ním se tyčí aktivní stratovulkán Pichincha se dvěma vrcholy, a to Rucu Pichincha (4700 m) a Guagua Pichincha (4794 m). Poslední aktivita byla zaznamenána v roce 2005, a sopka je proto pod neustálým dohledem seizmologů. Dostanete se na ni pohodlně kabinovou lanovkou přímo z města, která vás vyveze až do výšky 4050 metrů. Odsud se vám otevře nádherný výhled na okolní Andy a hluboké údolí, ve kterém se město rozprostírá. Zdatnější turisté si mohou vyzkoušet svou fyzickou odolnost a po stezce vystoupat co nejblíže k vrcholu.

Oba vrcholy starovulkánu Pichincha jsou oblíbeným cílem aktivních turistů.

FOTO: shutterstock.com

Pokud ještě nejste po celodenním putování znaveni, zavítejte do pulzující čtvrti Mariscal Sucre, kde se ubytovává většina zahraničních turistů. Je možné zajít do typické restaurace na místní vyhlášené pokrmy. Téměř každý ochutná morče cuy, které dokážou Ekvádorci připravit hned na několik způsobů. Ale nejlepší je rožněné na grilu. Na baru si pak za poslechu rytmů salsy či reggaetonu můžete vychutnat alkoholický nápoj Canelazo. Svou pronikavou skořicovou vůní smíchanou se silnou místní brandy vytváří až magickou atmosféru, při které můžete zrekapitulovat jedinečný den v tomto úchvatném městě.

Pečená morčata jsou v Ekvádoru vyhlášenou pochoutkou!

FOTO: shutterstock.com