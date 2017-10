Legendární město leží na kopci na levém břehu řeky Urubamby ve výšce 2400 metrů nad mořem. Je obklopeno strmými horami, které pokrývá prales, a řekou, jejíž meandr o čtyři sta metrů níže zabraňuje přístupu ze tří stran. Celé město se rozkládá v sedle mezi vrcholy Machu Picchu a Huayna Picchu v délce asi osmi set metrů.

Posvátná řeka Urubamba protéká hlubokým údolím.

Ve všech publikacích se uvádí, že město objevil v roce 1911 americký dobrodruh Hiram Bingham, ale to není tak docela pravda. Již v polovině 19. století o něm věděl cestovatel Charles Wiener. Netušíme, jestli jeho ruiny navštívil, ale jméno Machupicchu je přesně zanesené na mapě uvedené v jeho knize Perou et Bolivie z roku 1880.

Rozsáhlé tajemné město Machu Picchu bylo zanaseno na mapě již v roce 1880.

Bingham sám ve svém díle připouští, že ještě než se vydal na svou objevitelskou cestu, peruánský vědec Alberto Giesecke mu v Cuzcu vyprávěl o těchto ruinách a jejich rozloze. Dokonce ho informoval o cestě, kterou tam podnikl v roce 1902 jeden jeho známý. Ruiny města byly také navštěvovány mnoha dalšími hledači pokladů a navíc tam Binghama dovedl Pablito Álvarez, malý kluk, jehož rodina žila nedaleko. A jako by to ještě nestačilo, přímo na místě ho přivítaly dvě rodiny zemědělců, kteří obdělávali část zemědělských teras.

Svá políčka měli tehdejší obyvatelé důmyslně umístěna na zemědělských terasách.

Jak je tedy zřejmé, nemůžeme Binghama nazývat „objevitelem“ města, které už bylo známé dlouho předtím. Musíme však uznat jeho zásluhy, protože to byl on, kdo tam prováděl první archeologické výzkumy, odhalil ho světu a zasloužil se o to, že skoro po celé dvacáté století bylo Machu Picchu považováno za osmý div světa. To mu nesmíme upírat. A tak dnes již nemluvíme o objevení, nýbrž o příhodnějším odhalení.

Díky archeologickým výzkumům Hirama Binghama bylo Machu Picchu odhaleno celému světu.

Machu Picchu bylo nedílnou součástí sociální, ekonomické a politické struktury Inků. Mělo zajistit stálou produkci potravin a k tomu měly pomoci rituály a ceremonie zaměřené na uctívání boha deště a Pachamamy, Matky Země. Dnes již víme, že bylo postaveno za vlády Inky Pachacúteca mezi lety 1438 a 1471. Stavba ale pokračovala i za vlády jeho nástupce Túpaca Yupanquiho (1471–1493). Město bylo centrem, jež spravovalo zemědělskou produkci v celém okolí, a zároveň se zde konaly všechny náboženské i magické rituály.

Rozsáhlé město bylo ekonomickým i sociálním centrem Inků.

Když do incké říše vtrhli Španělé, její politická, sociální a ekonomická struktura se rozpadla. Obyvatelstvo Machu Picchu opustilo město nejenom kvůli velmi obtížnému přístupu, ale také proto, že se přidalo na stranu Inky Mancy a jeho následovníků, kteří bojovali proti evropským dobyvatelům od roku 1536 až do roku 1572.

Po staletí opuštěné posvátné město je dnes hlavním lákadlem pro turisty mířící do Peru.

