Zátoka Ton Sai: Mekka lezení

Fanoušci lezeckého sportu často vyhledávají jihozápadní část země, konkrétně pláž a zátoku Ton Sai. Najdete ji na největším ze šesti ostrovů souostroví Ko Phi Phi jménem Don. Zátoka patří k nejpopulárnějším oblastem pro lezení nejen v Thajsku, ale v celé jihovýchodní Asii. První lezci se sem začali vracet na konci 80. let a v 90. letech už přišel pravý boom lezecké turistiky, který dal vzniknout dalšímu z mnoha odvětví thajského cestovního ruchu.

Překrásná pláž Ton Sai přináší kromě slunění i místo pro adrenalinové zážitky.

FOTO: shutterstock.com

Nejobletovanějším skalním útvarem v zátoce je známý Ton Sai Tower, který nabízí zhruba 30 sportovně jištěných cest dlouhých 15 či 30 metrů. Co do náročnosti si mezi nimi vyberou začátečníci i experti. Celá oblast okolo pláže Ton Sai ovšem dohromady disponuje přibližně 700 cestami. Některé jsou svižné a jiné pomalejší, s náročnými převisy i hravými přeskoky. Jediný pohled dolů na třpytící se oceán přináší emoce, které kompenzují veškerou námahu při výlezu. Cesty v Ton Sai jsou značeny podle francouzské stupnice a v současné době gradují v rozpětí 5a–7c.

Na skalách v Thajsku si svou cestu vyberou lezečtí experti i začátečníci.

FOTO: shutterstock.com

Adrenalinový zážitek na zkoušku

Ochutnávkovou lekci lezení si můžete domluvit v desítkách zdejších agentur nabízejících sportovní vybavení a aktivity ve vodě i na pevnině. Podél pláže a poblíž přístavu jich najdete spousty (hledejte označení Mountain Climbing, Climbing trips apod.), případně se stačí zeptat na místech, kde pronajímají kánoe. Cena za dvě hodiny instruktáže a lezení s instruktorem (mluví víceméně anglicky) je průměrně 600 THB (asi 400 Kč), denní lezecký kurz vyjde na 1500 THB (přibližně 1000 Kč).

Pokud máte rádi adrenalin, vyzkoušejte Deep Water Soloing, tedy lezení po útesech bez jištění.

FOTO: shutterstock.com

Na Ko Phi Phi je populární také cliff jumping (či cliff diving), tedy zábava v podobě skoků do moře z osmnáctimetrového útesu, anebo typicky thajská výzva pro zkušené lezce, tzv. Deep Water Soloing (DWS). Při něm můžete lézt solo (bez jištění) a při chybě padáte do hluboké vody, doplavete k pevnině, vylezete, spadnete… a tak dále. To je ta pravá zkouška odolnosti.

Vidět (nejen) Ko Phi Phi seshora

Protože jihozápadního pobřeží Thajska se vlivem monzunu dotýká období dešťů především od května do října, doporučuje se za sportem vyrazit mimo tuto část roku. Pokud se přece jen vydáte na Ko Phi Phi v tzv. mokré sezóně, nevadí. Stále máte šanci, že proprší jen pár dní a po zbytek pobytu bude hezky. Ideální je počítat s odpoledními přeháňkami a vybavit se nepromokavou bundou, protože déšť je nevyzpytatelný. Někdy udeří až k večeru, jindy o sobě dá vědět už časně zrána.

Pohled na ostrov Phi Phi seshora opravdu stojí za to...

FOTO: shutterstock.com

Průměrné teploty na Ko Phi Phi se pohybují okolo 25–30 stupňů. Pokud můžete, vyhněte se návštěvě jihozápadních ostrovů (a vlastně thajských ostrovů všeobecně) v prosinci a lednu. Je sice trochu menší horko a počasí převážně bez srážek, ale v tuto dobu si tu dovolenou užívá nejvíce turistů, a z klidného lezení by se tak mohla stát spíš hromadná šlapaná či chytaná.



Ton Sai není jediným cílem milovníků adrenalinu. Další lezecké oblasti v jižním Thajsku jsou také Railay Beach (provincie Krabi), ostrovy Ko Tao (Východní pobřeží) anebo Ko Yao Noi (na půl cesty mezi Phuketem a Krabi). Na severu se pak můžete vydat lézt na legendární skalní útvar Crazy Horse nedaleko města Chiang Mai.

Railay Beach v provincii Krabi je oblíbenou lezeckou destinací.

FOTO: shutterstock.com