Ve stejné výšce jako jezero leží i samotné město Dali, což zaručuje příjemné počasí v porovnání s nížinami čínského jihu a osvěžující, chladné noci. V ulicích starého města potkáte směsici čínských i západních turistů, místních obyvatel, ale i etnických menšin. Zejména příslušníci etnik Bai, Yi a Hui žijí v této oblasti už od středověku. Tehdy bylo Dali jedním z bodů slavné barmské obchodní cesty a náleželo království Nanzhao, které zabíralo velkou část oblasti. Dnes by jeho rozloha zasahovala do provincií Yunnan, Sichuan i na území Myanmaru. Království Nanzhao vzkvétalo až do poloviny 13. století, kdy bylo rozvráceno mongolskými hordami. Baiové ale v oblasti zůstali a při návštěvě Dali tak máte možnost poznat jejich unikátní kulturu.

V ulicích se nebudete rozhodně mačkat s tolika turisty jako v jiných čínských městech.

FOTO: shutterstock.com

Špičaté vrcholky pohoří Cangshan

Dali i jeho okolí okouzlí každého návštěvníka. Ti dobrodružněji založení mohou vystoupat některou z mnoha stezek na pohoří Cangshan, které se jako dračí hřbet vzpíná nad samotným městem. Na výběr jsou trasy mnoha druhů a stupňů obtížnosti. Od poměrně snadných a uzpůsobených pro starší a méně zdatné výletníky až po divoké stezky, na které se vydají pouze ti odvážnější.

Dobrodružnější povahy mohou vystoupat až na vrcholy pohoří Cangshan.

FOTO: shutterstock.com

Všem návštěvníkům se v nadmořské výšce přes 3000–4100 metrů naskytnou překrásné výhledy na město a za ním se rozlévající jezero Erhai, jež má tvar velkého ucha. Při výstupu do Cangshanu si udělejte zastávku například u starého taoistického chrámu Zhonghe. Poblíž něj najdete i ubytování, pokud se rozhodnete přenocovat. Do hor vede několik lanovek a zmíněný chrám je výborným výchozím místem pro výlety do okolí. Ale i jako vyhlídka poslouží velmi dobře.

Průzračné jezero Erhai

Pokud dáte přednost spíše klidné turistice, zmíněné jezero může být základnou pro vaše jednodenní či dvoudenní výlety pěšky či na kole. Během nich budete míjet krásné vesničky etnických menšin a vychutnáte si klid tradičního venkovského života. Lákavá je také projížďka po jezeře na lodičce. K dispozici jsou motorové lodě i klasické pramice. Jezero představuje hlavní zdroj obživy místních obyvatel, kteří využívají vycvičené ptáky kormorány k chytání ryb.

Kolem jezera Erhai se nachází mnoho turistických tras pro výlety pěšky i na kole.

FOTO: shutterstock.com

Kolem jezera se nachází mnoho levných hotelů i restaurací. Výborná místní kuchyně je dalším z důvodů, proč si turisté Erhai oblíbili. Kromě tradičních yunnanských pokrmů vám ve zdejších podnicích připraví výborné dušené ryby, čerstvě vylovené z jezera. K vyhlášeným specialitám patří jídla od příslušníků minority Bai. Kuchyně Baiů je kořeněná, tvořená ostrými omáčkami a především různou nakládanou zeleninou.

Rybářům usnadňují práci cvičení kormoráni.

FOTO: shutterstock.com

I milovníci historie si užijí

Hlavními turistickými lákadly v Dali jsou dochované zbytky opevnění a nádherná severní a jižní brána. Tyto dvě brány spojuje dlouhá ulice vedoucí skrz historické centrum, lemovaná krámky, kavárnami a dobrými restauracemi. Fascinující je také areál Tří pagod, který najdete přibližně dva kilometry od města. Jedna z pagod patří mezi nejvyšší v Číně, měří skoro 70 metrů a pochází z 9. století. Zbylé dvě jsou také monumentálně krásné, ale byly postaveny později a mají výšku pouze 40 metrů.

Tři pagody jsou dominantou města Dali.

FOTO: shutterstock.com

Dali se s jinými čínskými městy nedá příliš srovnávat. Nabízí mnohem klidnější prostředí, nádhernou přírodu, která jej obklopuje, a služby a ubytování za ceny nižší, než jaké najdete jinde. Přestože je to populární destinace, stále ještě zůstává autentická.

Dali je ze všech stran obklopeno přírodou a zelení.

FOTO: shutterstock.com