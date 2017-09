Svůj sopečný původ São Miguel nezapře. Prozradí ho lávové kameny, kráterová jezera a zemské praskliny, ze kterých uniká dým s typickým pekelným zápachem. Erupcí se tady bát nemusíte, ale hluboko pod povrchem země to stále vře. Přesvědčí vás o tom četné caldeiras, bublající bahnitá jezírka s gejzíry horké sirné vody. Jejich zásluhou je São Miguel přirovnáván ke slavnému americkému parku Yellowstone v menším provedení. Zlověstné vulkanické síly dokázali Azořané spoutat a využít ve svůj prospěch – k provozu geotermálních elektráren.

Bublající jezírka se sirnou vodou dávají vzpomenout na americký Yellowstone. Ovšem v trochu menším provedení.

FOTO: shutterstock.com

Ostrovní krajina se idylicky pohupuje v oblých liniích malebných kopců pokrytých zelenými pastvinami a úhledně členěnými políčky. Obklopí vás tolik odstínů zelené, kolik si jen stěží dokážete představit, podobně jako v Irsku. A pak se před vámi na některé z mnoha vyhlídek otevře pohled na zatopený kráter vyhaslé sopky – nejúchvatnější podívaná, jakou São Miguel nabízí.

Výhled na jezero Lagoa do Fogo hýří překrásnými barvami.

FOTO: shutterstock.com

Nezáleží na tom, zda se z téměř ptačí perspektivy díváte na Lagoa do Fogo (Ohnivé jezero) uprostřed ostrova nebo na jezera Lagoa Azul a Lagoa Verde (Modré a Zelené jezero) v oblasti Sete Cidades na západě. Vždy budete ohromeni krásou, kterou příroda dokázala vytvořit. Celý zážitek ještě umocní, když seběhnete z vyhlídky dolů a projdete se stezkou podél hrany kráteru. Pláže Lagoa do Fogo navíc přímo lákají ke koupání.

Dvojice jezer Lagoa Azul a Lagoa Verde se nachází na západní straně ostrova.

FOTO: shutterstock.com

São Miguel si stejně jako zbytek souostroví nemůže stěžovat na nedostatek srážek. Četné vodopády, které rozčesávají krajinu s bujnou vegetací, tak mají dostatečné zásoby vody po celý rok. Jeden z nich dopadá do termálního jezírka Caldeira Velha. Občas zde bývá plno, při návštěvě vyhledávané turistické atrakce se chce smočit téměř každý. Když k vodopádům přidáte divoké skalnaté pobřeží, nedotčenou přírodu, která má s nám známou Evropou jen málo společného, ukáže vám ostrov svou další tvář. Dýchne na vás stejnou atmosférou jako tisíce mil vzdálený Nový Zéland.

Koupel v termálním jezírku pod vodopádem je vyhledávanou turistickou atrakcí.

FOTO: shutterstock.com

Je libo horkou koupel?

Rozlehlý starý park Terra Nostra Garden za stejnojmenným hotelem v lázeňském městečku Furnas potěší duši každého romantika. Během korzování po chodníčcích mezi exotickou květenou nebo v aleji letitých velikánů ginkgo biloba budete míjet jezírka s nezbytnými labutěmi i romantická zákoutí s vodopády či jeskyní. Pro většinu turistů však hlavní atrakci areálu představuje veliký bazén s železitou vodou. Zatímco na prohlídku samotného parku vystačí hodinka, na relax v 39 °C teplé lázni si ve svém programu vyhraďte rozhodně více času. Ven z vody se vám nebude chtít.

Přírodní park Terra Nostra je plný exotických druhů rostlin i malých romantických jezírek.

FOTO: shutterstock.com

Terra Nostra není jediná možnost, jak si dopřát blahodárnou koupel. Ve Furnas najdete více než dvacet termálních pramenů. Místní obyvatelé i návštěvníci ostrovů hojně využívají Poça da Dona Beija, volně přístupný parčík v údolí. Zdejší potok se potkává s horkým pramenem a poskytuje skvělou příležitost ke koupání. Usadit se můžete přímo v korytě nebo v jednom ze dvou přistavěných kamenných bazénků. Jsou napájené přímo pramenem čili ještě o poznání teplejší.

Na podobné lázně narazíte také na pobřeží. Malé přírodní bazénky v lávových útesech plní termální prameny a mořská voda. Každý si tak pro odpočinek může vybrat tu část bazénku, která mu svou teplotou nejvíce vyhovuje. Zajeďte si například do Ponta da Ferraria. Pro mnohé turisty je to jediná šance vykoupat se „v moři“, protože, diplomaticky řečeno, vody omývající azorské pláže jsou víc než osvěžující.

Pobřeží Ponta da Ferraria nabízí nádherné výhledy na oceán. Vykoupat se v něm však vyžaduje jistou dávku osobní odvahy.

FOTO: shutterstock.com

Zadáno pro labužníky

Zdejším unikátem jsou svěže zelené čajové plantáže, jediné v celé Evropě. Na São Miguel je začali budovat v 19. století a na pomoc si prý přizvali odborníky nejpovolanější – pěstitele z Číny. Vynechat návštěvu některé z čajových manufaktur by byl hřích. Při prohlídce vás ochotně zasvětí do tajemství pěstování i zpracování čajových lístků a exkurze zahrnuje také ochutnávku několika voňavých šálků – to celé zdarma. Odnesete si skvělý zážitek a v krabičce čaj místní produkce. Má výbornou chuť a málokdo odolá koupit si ho jako suvenýr domů.

Z několika desítek původních továrniček na zpracování čaje dnes fungují už pouze dvě.

FOTO: shutterstock.com

Vyhlášenou specialitou je také likér z extra sladkého ananasu pěstovaného ve sklenících plantáže A. Arruda. Zdejší ananas bez přehánění patří k nejlepším na světě a nezaostává za ním ani jedinečný likér vyráběný pěkně postaru podle rodinné receptury. K dostání je pouze v prodejně na plantáži, nezapomeňte si ho proto rovnou vzít. A opět, za vstup do proslulého ananasového království se neplatí.

Jedny z nejlepších ananasů na světě rostou ve sklenících plantáže A. Arruda.

FOTO: shutterstock.com

Mořská show se zárukou

Po místních lahůdkách je čas zakusit i trochu dobrodružství. Přezdívce přírodní akvárium planety nezůstávají Azory nic dlužné. V okolních atlantských vodách je velmi živo a oblast patří k vyhledávaným cílům mnoha druhů delfínů a velryb. Dobám jejich lovu naštěstí již odzvonilo. Místo velrybářů dnes vyrážejí z přístavů v Ponta Delgada či Vila Franca do Campo lodě s turisty lačnými vidět mořské obry. Přestože plavby zajišťuje hned několik společností, zájem je velký a doporučuje se zamluvit si lístky předem. Několikahodinový výlet patří k dražším atrakcím, ale přírodní divadlo za to stojí.

Na plavbu za pozorováním delfínů se teple oblečte. Odmítnout nabídku nepromokavé kombinézy se nemusí vyplatit.

FOTO: shutterstock.com