Malé umělecké městečko ve vnitrozemí ostrova Bali se proslavilo především díky filmu Jíst, meditovat, milovat, v němž hlavní hrdinka Liz Gilbert (Julia Roberts) právě v Ubudu najde cestu k sobě samé, vlastní klid a rovnováhu lásky.

Místo dvou tváří

Dnešní Ubud má dvě podoby. Díky nespočetným krámkům nabízejícím ukázky tradičního indonéského řemesla, malým galeriím a módním butikům se stal jedním z nejnavštěvovanějších míst Bali. Nachází se zde pověstný Monkey Forest, v bezprostředním okolí jsou kaskádovitá rýžová pole a večer vás místní zvou na „zaručeně originální“ tance. To je turistická tvář Ubudu, která s sebou na druhé straně nese někdy i několikahodinové dopravní zácpy, čekací listy v těch nejvyhlášenějších restauracích a samozřejmě ceny vyšponované na maximum.

V Ubudu naleznete nespočet krámků s ukázkami tradičních řemesel.

FOTO: shutterstock.com

Je až neskutečné, že pouhých pár minut od centra se vše jako mávnutím kouzelného proutku změní. Minete poslední rušnou křižovatku a kamkoli se vydáte, hned první vesnička je turismem prakticky nezasažená.

Dvě hlavní tepny s palácem uprostřed

Přestože Ubud vypadá na první pohled jako malé město, zahrnuje ve skutečnosti 14 vesnic. Až do roku 1930 byl nenápadným, turisty neobjeveným uměleckým místem. Pak odstartovala jeho moderní éra, jež vyvrcholila rokem 1960, kdy nastal skutečný turistický boom. Ubud začali navštěvovat cestovatelé, umělci, řemeslníci a kumštýři z různých koutů světa. Kulturní diverzita je zde patrná dodnes. Klasická balijská architektura, jejíž ukázky najdete zejména na dvou hlavních ubudských cestách (jednosměrných rovnoběžných silnicích, z nichž jedna vede seshora dolů a druhá naopak zespoda nahoru) a na silnici, kde stojí Ubudský palác, se přitom ledabyle snoubí s moderními restauracemi a podniky, jež zde otevřeli většinou Evropané nebo Australané.

Turistický boom je patrný všude a ulice v centru města jsou doslova obsypány obchůdky se suvenýry.

FOTO: shutterstock.com

Všude jako doma

Pro ubudskou architekturu je typický komplex několika domů ohrazených cihlovou zdí, kam vstoupíte prostou branou z hlavní ulice a před vámi se okamžitě otevře nový svět. Komplex většinou obývá jediná rodina, která zde žije a v části své nemovitosti provozuje Airbnb ubytování nebo hotel. Ubytování v takovýchto klasických rodinných domech se pohybuje v širokém cenovém rozpětí, od velmi levného a jednoduchého pokoje s větrákem až po klimatizované luxusní apartmány s nádherným dřevěným vyřezávaným nábytkem a koupelnou pod širým nebem.

Ukázka typické ubudské architektury – dům obehnaný vysokou zdí s ozdobnou bránou.

FOTO: shutterstock.com

Turisty obsypané atrakce

Nejatraktivnějšími body, jež byste v Ubudu neměli minout, jsou Monkey Forest (opičí les), Ubudský palác, místní řemeslný trh a rýžová pole Tegalalang. Do opičího lesa je nejlepší se vypravit velice brzo ráno, kdy se vyhnete davům dalších turistů a opice ještě nejsou tak agresivní a nebudou na vás okamžitě skákat. V každém případě si hlídejte fotoaparáty a šperky a opice respektujte. Pokud vám dají najevo (a věřte, že velmi zřetelně), že už se nechtějí fotit, pak toho ihned nechte, chcete-li předejít napadení.

Zvířecí obyvatele Opičího lesa se doporučuje respektovat, svou nelibost totiž dokážou projevit velmi nevybíravě.

FOTO: shutterstock.com

Ubudský palác je otevřený denně, několikrát týdně dokonce i večer, pro taneční produkci. Brzy ráno nebo těsně před zavřením si lépe vychutnáte lekníny posetý bazén před palácem a hru světla a stínů. Večerní taneční představení jsou výrazně turisticky orientovaná, ale barevné kostýmy a neopakovatelný make-up stojí za zhlédnutí.

Naproti paláci se nachází vyhlášené obrovské tržiště, kde se dá pořídit skutečně všechno. O cenách se samozřejmě smlouvá, prvotní nabídka může být až stokrát vyšší, než je skutečná cena.

Tegalalang, kaskádovitá pole na sever od Ubudu, patří k těm nejnavštěvovanějším. Potkáte zde těžce pracující lidi, kteří se o rýži starají. Nechají se ochotně vyfotit, ale není to zadarmo. Hodinová procházka po vyznačené trase má v cíli několik restaurací a kaváren nevalné nabídky. Také zde desítky malinkých krámků soupeří o pozornost a peněženky návštěvníků.

Kaskádovitá rýžová pole jsou vyhlášenou atrakcí. Za jejich udržováním je ale každodenní tvrdá práce místních obyvatel.

FOTO: shutterstock.com

Poznejte méně známý Ubud

Ubud má co nabídnout i těm, kteří se turistickým lákadlům raději vyhnou. Místo Tegalalangu se můžete vydat na rýžová pole Campuhan Ridge. Atraktivní procházka má jediný háček – zdejší stezku mezi poli není snadné najít. V rámci tohoto treku je možné vyšplhat i na vrch Campuhan. Přibližně pětikilometrový výstup vás odmění nádhernými výhledy.

Pokud patříte k těm, kteří se rádi vyhnou davu turistů, můžete vyrazit na trek Campuhan Ridge vedoucí mezi rýžovými poli.

FOTO: shutterstock.com

A co takhle strávit čas v nekonečném bazénu? Většina luxusních hotelů či ubytování Airbnb nabízí tzv. infinity pool – bazén s klidnou rovnou hladinou, křišťálovou vodou a dechberoucí vyhlídkou do krajiny. Nejznámější je dvoubazén na Visutých ubudských zahradách (Hanging Gardens of Ubud). Málokdo si může dovolit zde přespat, protože noc vyjde na více než 11 tisíc korun, ale vstupné na denní lenošení u hotelových bazénů pořídíte již za 400 000 rupií, tedy necelých 700 korun. Za stejnou cenu si můžete užívat rovněž v překrásném infinity bazénu Alila Ubud.

Komu není líto zaplatit vstupné, může si užívat tyrkysové vody bazénu Alila Ubud a krásných výhledů do krajiny při lenošení.

FOTO: shutterstock.com

Třetím tipem je malebný a ne tak navštěvovaný malý palác Pura Taman Saraswati. Vodní chrám je součástí většího komplexu včetně restaurace Lotus, která nabízí příjemné posezení. Rozsáhlá vodní plocha je poseta růžovými lotusy.

Vodní chrám Pura Taman Saraswati je obklopen jezerem posetým růžovými lotusy.

FOTO: shutterstock.com

Přibližně 30 minut jízdy od Ubudu, ve vesnici Sebatu, se nachází další, tentokrát hinduistický chrám Gunung Kawi Sebatu. Má kruhový půdorys, což je rarita, a je designován kolem několika propojených bazénů a bazénků. Poklidná relaxační atmosféra místa je další příjemnou přestávkou od rušného cvrkotu Ubudu.

Pokud si chcete odpočinout od městského ruchu, vydejte se k hinduistickému chrámu Gunung Kawi Sebatu načerpat duchovní energii.

FOTO: shutterstock.com

Poslední atrakcí je vodopád Tegenungan. Do malé strže asi 10 minut jižním směrem od města vás dovede uzounká pěšinka končící přímo u úpatí vodopádu. Výlet je ideální i pro rodiny s dětmi, jelikož je zde příjemné koupání a údolí nabízí prostor pro objevování a dobrodružství.

Vodopád Tegenungan leží pár kilometrů od Ubudu a nabízí krásné koupání pod padající masou vody.

FOTO: shutterstock.com

Meditovat při józe – téměř povinnost

Ubud je bezesporu rovněž centrem jógy. Kromě desítek běžných denních lekcí nejrůznějších větví jógy můžete absolvovat (někdy i zdarma) týdenní seminář a kurz jógy zaměřený na relaxaci a nalezení vnitřní rovnováhy. Městečko je protkané jogínskými obchody a přímo součástí jóga centra je i vynikající raw restaurace Taksu.

Ubud je díky zvláštní mystické atmosféře centrem meditací a jógy.

FOTO: shutterstock.com

Jíst, meditovat, milovat je nejen název filmu. Tato tři slova přesně charakterizují elektrizující atmosféru Ubudu, místa bohémského ducha, který je v této části Bali velice unikátní.