Ačkoli můžete bývalý britský Ceylon díky rozměrům odpovídajícím zhruba České republice snadno procestovat křížem krážem, uspěchat by to bylo zbytečné. Ostatně i čas tam ubíhá pomaleji, líně jako napůl zcukernatělý med. To dává cestovatelům možnost vychutnat si naplno všechny exotické vůně – kvetoucí vanilku, zázvor, hřebíček, pepř, třeba i lesklé čajové lístky pomačkané v dlani – a nechat si kousek tohoto úžasného místa jako překvapení pro další návštěvu.

Na místních trzích najdete rozličné druhy koření, santalové dřevo nebo třeba i čaj.

FOTO: shutterstock.com

Lze se za ni pomodlit nebo poprosit několika milodary, sochy Buddhy a hinduistické stúpy jsou rozeseté po ostrově na každém kroku. Plných 85 % obyvatel z 22miliónové populace je buddhistického či hinduistického vyznání, mírumilovných náboženství, která se přátelsky a vřele mísí. Věřící se navíc potkávají i na stejných poutních místech, mezi které patří například Adamova hora.

Hinduistická stúpa nedaleko Adamovy hory, která je důležitým poutním místem Srí Lanky.

FOTO: shutterstock.com

Naboso a beze slov

Vrcholek Adamovy hory připomíná z dálky žraločí zub a vypíná se do výšky 2242 metrů. Ačkoli výstup trvá několik dlouhých hodin, absolvuje ho měsíc co měsíc až 250 000 lidí – turistů i věřících poutníků. Ti kráčejí často naboso, namísto oblečení jen sarong uvázaný kolem pasu. A to je sotva deset stupňů!

Výstup na Adamovu horu absolvuje měsíčně až čtvrt miliónu věřících. Jsou mezi nimi jak místní obyvatelé, tak i zvědaví turisté.

FOTO: shutterstock.com

Co je nutí stoupat po 520 příkrých schodech za tmy rozjasněné jen občasným zábleskem zářivky tak, aby dosáhli vrcholku před východem slunce? Nejen úžasný pohled, kdy se trojúhelníkový tvar Adamovy hory promítne do ploché mlžné krajiny, ale i kamenná stopa velikosti 1,5 × 0,7 metru, o jejímž božském původu nikdo nepochybuje. Zout si boty a vstoupit tam naboso, je v profukujícím ránu na ledovém kameni zážitek, po kterém zamrzají slova v ústech.

Našinec to vyřeší pár loky slivovice, místní si dají palmovou pálenku arak. Všichni dohromady se při sestupu nechají nalákat stánkaři na světlé pivo Lion.

Cesta na Adamovu horu není procházka růžovou zahradou. Výstup trvá několik hodin a zdolat musíte i 520 příkrých schodů.

FOTO: shutterstock.com

Není safari jako safari

Ve svahilštině znamená slovo safari dlouhá cesta, pouť bělochů do Afriky. Britové ho začali používat i pro lovecké výlety, aby se později ustálilo na cestě do přírody s cílem pozorovat divoká zvířata. A téhle kratochvíle se můžete zúčastnit i na Srí Lance. Pokud jste absolvovali něco podobného v Africe, na zdejší safari se vyzbrojte nejen fotoaparátem, ale i jistým nadhledem.

Sloni jsou na Srí Lance všudypřítomní. Pozorovat je můžete i z džípu při projížďce po safari.

FOTO: shutterstock.com

Tady na ostrově nemůžete čekat obrovská stáda žiraf, gazel, onyxů či antilop. Zahlédnete asi jen divoká prasata, velké želvy, a když budete mít štěstí, tak odpočívající leopardy. A samozřejmě slony. Jenže ti vám po pár dnech pobytu připadnou už naprosto samozřejmí. Postávají před chrámy, pomáhají vesničanům na poli, pravidelně brzdí dopravu.

Asijský vodní buvol při koupeli v jezírku v národním parku Yala. Ročně sem zavítá okolo 400 000 návštěvníků.

FOTO: shutterstock.com

Soustřeďte se proto hlavně na ten samotný zážitek – divokou jízdu v otevřeném džípu, vlasy povlávající ve větru, šimrající doteky paprsků slunce a na okolní krajinu, tolik jinou než u nás. V roce 2016 navštívilo Srí Lanku téměř dva milióny turistů. Do nejznámějších národních parků Yala a Wilpattu však zamířilo jen na 400 000 lidí. Věčná škoda… Na ostrově žije na 80 druhů savců a 180 druhů plazů a obojživelníků, z nichž je 101 endemických. Mějte tak oči otevřené.

Zdejší safari jsou trochu jiná než ta africká. Milovníci zvířat si ale i tak přijdou na své.

FOTO: shutterstock.com

Don't worry, eat curry

Návrat do městečka Kandy ve středu ostrova je požehnáním už jen v tom slova smyslu, že ze sebe konečně smyjete prach „off-roadového“ poznávání. Navíc je dřívější hlavní město doslova gastronomickým mikrokosmem.

Kolem poledne se jeho ulice mění v jednu velkou pouliční restauraci s bezpočtem stánků nabízejících rýži a (více či méně) pikantní kari balené do ranního vydání novin. Čerstvé zprávy jsou prý tou nejpikantnější přílohou k obědu, žertují místní. Pokrmy připravují nad otevřeným ohněm v kameninových nádobách, ze kterých se pak hned jedí, samozřejmě prsty. Používá se výhradně pravá ruka, kdy do dlaně naberete rýži, sežmouláte ji s omáčkou a palcem ji posunete do úst.

Ulice města Kandy jsou jednou velkou restaurací. Vybírat můžete z nabídky malých stánků, kde vám přímo před očima připraví kari na mnoho různých způsobů.

FOTO: shutterstock.com

Výraz kari přitom neznamená jen koření, ale celý pokrm. Tamilsky to je vlastně ragú, tedy kousky masa, ryby či zeleniny pomáčené v omáčce. Existuje kari bílé, černé a červené. Chuť toho prvního zvýrazňuje kokosové mléko, černé je obarvené praženým kořením a to nachově rudé vychází z velkého množství čili papriček. Na Srí Lance si prostě můžete vybrat, kam se vydáte a co budete poznávat i na co se právě cítí vaše chuťové buňky.

Kari je tradičním asijským jídlem. Existuje mnoho druhů a všechny určitě stojí za vyzkoušení.

FOTO: shutterstock.com