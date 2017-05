Chcete si užít všechna lákadla exotické dovolené, ale zároveň také relativní klid bez masového cestovního ruchu? Menší ostrovy v Andamanském moři a Thajském zálivu na jihu oblíbené asijské destinace jsou pro vás to pravé.

Jižní Thajsko stále ještě nabízí místa bez masové turistiky, kde mohou návštěvníci v klidu relaxovat.

FOTO: shutterstock.com

Koh Phayam

Na bezstarostném ostrově Koh Phayam pobývá spousta turistů o něco déle, než je u běžné dovolené zvykem, anebo se zde rovnou usadí natrvalo.

Ostrov se nachází v Andamanském moři. Dostanete se sem lodí z města Ranong, hlavního města stejnojmenné provincie. Na Koh Phayamu potkáte množství umělců, světoběžníků, ale i Thajce z velkých měst, kteří sem jezdí za odpočinkem a pozorováním noční oblohy. Večery strávené pod hvězdami v houpací síti se sklenicí thajského ledového čaje v ruce, to je přímo dokonalý relax.

Západ slunce na ostrově Koh Phayam.

FOTO: shutterstock.com

Nenarazíte tady na množství luxusních resortů ani na jinde všudypřítomné supermarkety sítě 7-Eleven. Naopak si zde můžete vybrat z nabídky cenově výhodného ubytování v apartmánech určených právě pro delší pobyt. Nejoblíbenějšími plážemi jsou Ao Yai a Ao Khao Kwai. Na první jmenované se každý rok v březnu koná festival kešu ořechů, jejichž plantáže si thajské rodiny předávají z generace na generaci.

V Thajsku je pěstování kešu ořechů tradicí. Plantáže se dědí z generace na generaci.

FOTO: shutterstock.com

Koh Jum

Naprostou pohodu zažijete na dalším málo známém ostrově uprostřed Andamanského moře, Koh Jum (někdy se mu také říká Koh Pu). Nachází se jen 25 kilometrů od turistického centra na pobřeží městečka Krabi. Odtud míří většina návštěvníků k sousedním ostrovům Koh Phi Phi nebo Koh Lanta a menší Koh Jum naštěstí zůstává místem, kde na turistický boom zatím čekají.

Malebná pláž na ostrově Koh Jum. Tady se v davu turistů určitě mačkat nebudete.

FOTO: shutterstock.com

Západní pobřeží ostrova lemují pláže s hedvábným pískem a do nebe čnící zelenočerné přesličníky. Z jedné strany od slunce zlatě třpytivé moře, z druhé skály. Co víc si přát na dovolené daleko od davů turistů?

Dobrodružstvím může být výšlap na vrchol Koh Pu Mountain. Po náročné túře si zajděte pro pár kousků osvěžujícího ovoce na místní trh Baan Ting Rai. Čerstvě nakrájené tmavě růžové melouny, manga a samozřejmě koktejly z ovoce všeho druhu si nenechte ve vedru ujít! Skvělé autentické thajské jídlo najdete v restauraci Jungle Hill jižně od pláže Ao Si.

Thajské trhy nabízejí nepřeberné množství čerstvého exotického ovoce.

FOTO: shutterstock.com

Koh Tarutao

Tento ostrov sloužil ještě v minulém století jako politická věznice. Po prohlášení celé oblasti za národní park, který zahrnuje více než padesát ostrovů a ostrůvků, se rozvoje infrastruktury, a tím pádem i invaze turistů dočkal vedlejší ostrov Koh Lipe. Na rozdíl od něho Koh Tarutao zasáhla jen vlna návštěvníků-batůžkářů a po jejím odeznění se stal znovu klidným místem pro relax ve vlnách.

Turisty neprávem opomíjený ostrov Koh Tarutao, jehož pobřeží lemují pláže s bělostným pískem.

FOTO: shutterstock.com

V hlavní sezóně se sem dostanete lodí právě ze sousedního Koh Lipe. Mimo sezónu (červen–říjen) pak z města Pak Bara, kam můžete přijet autobusem z Had Yai nebo Trang. Právě složitější způsob dopravy je důvodem, proč Koh Tarutao není přeplněný turisty.

Nejlepší pláže jsou Ao Molae a Ao Son. Pozorovat ze schodů západ slunce nad Ao Son je zážitek, na který jen tak nezapomenete.

Z ostrova Koh Lipe vyjíždějí pravidelně tradiční dřevěné lodičky.

FOTO: shutterstock.com

Pokud vás láká temná historie ostrova, vydejte se objevit ruiny původní věznice v Ao Talo Udang a odtud vyrazte na loďce poznat další dva panenské ostrůvky, Koh Khai a Koh Klang. Nezapomeňte si na výlet přibalit občerstvení, s množstvím restaurací se tady totiž nepočítá. Chcete-li být chvíli sami a cítit se jako praví trosečníci, ostrov Koh Tarutao představuje ideální cíl.

K molu na ostrově Koh Tarutao měsíčně připlouvaly na lodích stovky vězňů. Ze zdejší věznice se ale do dneška zachovaly už jen ruiny.

FOTO: shutterstock.com

Koh Tao

Ano, Želví ostrov neboli Koh Tao je populární destinace, známá jako levná Mekka potápěčů. Ale máme pro vás tip, jak si i zde užít klidnou dovolenou a nepotkat přitom skoro ani živáčka.

Potápění je v oblasti Koh Tao velmi populární. Ročně sem vyrážejí nadšenci z celého světa, aby prozkoumali hlubiny plné barevných korálů, ryb a dalších mořských živočichů.

FOTO: shutterstock.com

Nejlepší je vyrazit na ostrov den před úplňkem. Důvod není nijak mystický, naopak. Cesta do Koh Tao v předvečer úplňku je praktickým cestovatelským krokem, a to proto, že na vedlejším ostrově Koh Pha Ngan se koná Full Moon Party, obří fiesta na pláži. Právě tam zamíří většina mladých batůžkářů. A tak když se na Koh Tao probudíte den před konáním akce, uvidíte poměrně plný ostrov, zatímco následující ráno tu potkáte jen pár zahraničních rodin s dětmi a místní stánkaře a restauratéry, kteří si jednou do měsíce konečně na chvíli oddychnou.

Milovníci bujaré zábavy by neměli vynechat návštěvu Full Moon Party na ostrově Koh Pha Ngan.

FOTO: shutterstock.com

Přibližně dva dny po Full Moon Party je čas dát Koh Tao zase sbohem a přesunout se jinam, protože od rána můžete očekávat nával lodí s rozcuchanými turisty vracejícími se z divokého večírku na Koh Pha Ngan.

Koh Tao má co nabídnout a byla by škoda vynechat ho jen proto, že je poměrně navštěvovaný. Navíc ceny jsou v porovnání s ostatními známými ostrovy příznivé. Pokud vás láká potápění, využijte opravdu levných nabídek (například čtyřdenní kurz zakončený mezinárodním certifikátem s 4hvězdičkovým bungalovem a plnou penzí za 5000 Kč). A pokud se na poznávání mořského života v hloubce necítíte, zkuste to alespoň se šnorchlem. Narazíte na barevné rybičky spěchající v hejnu kolem bílých korálů a vidět můžete i želvy, které jsou symbolem ostrova.

Vzácné mořské želvy jsou symbolem ostrova.

FOTO: shutterstock.com

Naší nejoblíbenější pláží je Freedom Beach. Má sice jen jednu restauraci a vstup do moře je plný korálů (vezměte si s sebou boty do vody), zato je ale liduprázdná a obklopená skalami… Nekonečná romantika zaručena.

Pokud hledáte tu pravou romantiku, Freedom Beach pro vás bude jasnou volbou. Průzračné moře a minimum turistů z ní dělá to pravé místo pro zamilované páry.

FOTO: shutterstock.com