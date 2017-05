Věřili byste tomu, že týdenní dovolenou v tomto orientálním ráji lze pořídit už od 15 000 Kč? Pokud však nevíte, co s penězi, můžete se ubytovat podobně jako nerozlučné kamarádky Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda ze seriálu Sex ve městě v tříložnicovém 7* apartmá (!) hotelu Emirates Palace.

Se svými 114 kopulemi, 1002 broušenými křišťálovými lustry ze sklárny Swarovski, 12 gurmánskými restauracemi a 1,5 kilometru soukromé pláže s pískem převezeným až z Karibiku je hotel bezpochyby jedním z divů Abú Dhabí, hlavního města Spojených arabských emirátů.

Jen tak mimochodem: noc ve zmíněném apartmá vychází na 42 000 dirhamů, tedy asi 11 000 dolarů a cena zahrnuje i služby soukromého komorníka a dopravu po okolních památkách hotelovými vozy značky Maybach.

Luxusní hotel Emirates Palace disponuje vlastní soukromou pláží, kde hosté naleznou svůj klid.

Emiráty jsou zemí nejen černého, ale i mnohokarátového jasně žlutého či bílého zlata. A tak když si budete chtít přivézt opravdu unikátní suvenýr – zajděte do lobby hotelu Emirates Palace k jednomu ze dvou speciálních bankomatů. Jako běžná ATM mašina s radostí polkne vaši kreditní kartu, namísto peněz však vyplivne zlatý plíšek.

Hotel Emirates Palace byl původně koncipován jako místo konání vládních summitů a konferencí.

V kůži Nikiho Laudy

Tohle ostentativní pozlátko ze sebe snadno a hlavně rychle setřesete v 40akrovém zábavním parku Ferrari World, postaveném na nedalekém ostrově Yas Island. Pro příznivce závodních vozů je to něco jako automobilová Mekka, kam by se měli vydat minimálně jednou za život. Nejlépe tehdy, když se bude po ostrově rozléhat řev motorů monopostů F1, pro které je tam vybudován speciální závodní okruh.

Letecký pohled na zábavní park Ferrari World, který je oblíbeným místem všech milovníků F1.

Ale zážitky jako ze série filmů Rychle a zběsile čekají na návštěvníky i kdykoli jindy. Tím největším je jízda na obrovité jízdní dráze nazvané Formula Rossa. Její vozíky mají červenou barvu značky Ferrari a jsou speciálně aerodynamicky tvarované.

Co člověka asi čeká a nemine, pochopíte až v okamžiku, kdy vás do hlubokých, sportovně laděných sedaček zatlačí aerodynamické paže jakýchsi pevných postrojů. To abyste nevypadli, až doslova poletíte hlavou dolů. Při rychlosti až 240 km/hod., kterou se vláček řítí, a díky aerodynamickému přítlaku by to možná ani nešlo. Ale jistota je jistota. Tenhle zážitek je dobrý už jen pro to, abyste pochopili, jak se musí cítit řidiči monopostů F1, kteří jezdí ještě o sto kilometrů za hodinu rychleji.

Horská dráha Formula Rossa rozhodně není nic pro slabé žaludky. Rychlost 240 km/ hod. ale určitě náležitě ocení všichni milovníci adrenalinové zábavy.

Potřebujete se vzpamatovat a znovu popadnout dech? Doslova přes ulici, tedy přes širokou dráhu okruhu F1, se rozkládá zelená oáza jednoho z nejlepších golfových hřišť. K jamkám se jezdí zásadně elektrobuginami, a abyste se snad neztratili, je jejich součástí GPS navigace, která si vás hlídá víc než vy sami své golfové míčky.

Spadla lžička do kafíčka

Konečně přichází čas na odpočinek. K tomu je přece dovolená určená především, že? A tak honem na pláž. Vody Perského zálivu omývají břehy s bílým či nahnědlým pískem a slané vlnky dosahující přes léto až 33 °C pomáhají od řady kožních neduhů.

Můžete se vydat na pláž přímo u hotelu či na pláž veřejnou, kde však platí řada omezení. Ženy tam musí zůstat dostatečně zahaleny, a ať vás ani nenapadne vzít si k lehátku nějaký alkohol. Přece jen jste v muslimské zemi, kde by Arabové považovali konzumaci alkoholu za urážku.

Na jedné straně moderní architektura, na druhé pak krásné a čisté pláže, jejichž břehy omývají vody Perského zálivu. I to je Abú Dhabí.

Miniaturní bikiny a barevné koktejly patří jen za vysokou zeď hotelů, jejichž personál je k hostům velmi liberální. I proto loni vzrostl v Abú Dhabí počet návštěvníků na celé 4,4 miliónu. Také našinců tam vyráží mnohem více od doby, kdy Spojené arabské emiráty zrušily dříve povinná drahá víza.

Jiným důvodem narůstající popularity SAE (v žebříčku nejlepších destinací na dovolenou si dle cestovatelského portálu Trip Advisor drží 13. místo) je skutečnost, že zde téměř neexistuje kriminalita. Za sebemenší přestupek hrozí místním obyvatelům vysoké tresty, takže se nemusíte bát nechat na pláži doklady i fotoaparáty a můžete se soustředit na pozorování barevného světa pod hladinou.

Na veřejných plážích není dobré provokovat místní obyvatele příliš vyzývavým oblečením a už vůbec ne konzumací alkoholu.

Jídelní poznávání

Muslimové nejedí vepřové. S knedlíkem a se zelím si ho nechte až na pořádný oběd po návratu. Na místě si užijte hlavně místních pochoutek, které umějí v ústech rozehrát celý orchestr chutí.

Typické arabské jídlo voní po kardamomu, zázvoru či hřebíčku. Koření si místní obyvatelé považují již od dob krále Šalamouna, kdy putovalo karavanami spolu s drahým kamením. Vyzkoušejte třeba šavermu (jehněčí či kuřecí maso na rožni) nebo falafel (karbanátky ze smažené cizrny) s přílohou fenyklu, chřestu, dýně a květáku podávaného s dresinkem. Zážitkem je samozřejmě místní jehněčí, či dokonce velbloudí maso kombinované s nejrůznějšími oříšky a úžasnými sladkými datlemi.

Šaverma je ve Spojených arabských emirátech typickou pochoutkou. Místní ji často zapíjejí ayranem, speciálním jogurtovým nápojem, který má v arabské kuchyni nezastupitelné místo.

Mezi nápoji vede čaj, silná káva s kardamomem a ayran, což je mléčná tekutina připravená z vody a jogurtu. Sluší se vypít tři šálky pro štěstí, zdraví a veselou mysl. Právě díky specifické kuchyni jsou Spojené arabské emiráty vyhledávaným cílem pro dovolenou zejména u gurmánů. Vyhlášený Abu Dhabi Food Festival se koná obvykle v zimě, takže máte na rozmyšlenou ještě dost času.

Oblíbeným arabským pokrmem je i falafel. Karbanátky ze smažené cizrny jsou k dostání na každém rohu a mezi turisty jsou velmi vyhledávanou pochoutkou.

