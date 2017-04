Moment, neměl to být Divoký západ? Máte pravdu, i tak se označuje západ Spojených států 19. století. Někdy se mu zase neřekne jinak než Americká hranice. Dnes jde o území států jako Utah, Kalifornie, Nevada a Arizona, prý pravých mužů zóna. Ošlehaní kovbojové a odvážné ženy tam prožívali dramatické osudy v srdci divoké a krásné přírody.

Kaňon všech kaňonů

Jen málo míst je tak spjatých s představou Divokého západu jako arizonský Grand Canyon. Téměř 500 kilometrů dlouhý a místy skoro dva kilometry hluboký přírodní div vykousala do krajiny řeka Colorado.

Vyhlídka Toroweap Overlook.

FOTO: shutterstock.com

Komu nestačí fotit skály z vyhlídky Skywalk, může z výšky obdivovat světoznámou říční zákrutu Horseshoe Bend nebo naskočit do pramice a proplout část kaňonu předtím, než začne prozkoumávat skalní puebla. Objevili je španělští průzkumníci a od jejich dob se příliv Evropanů nezastavil.

Horseshoe Bend – jedno z nejfotogeničtějších míst Grand Canyonu.

FOTO: shutterstock.com

Strastiplná cesta za štěstím

Legendární tažené vozy osadníků po sobě zanechaly historicky cenné cesty. Jednou z nich je Oregon Trail, jejíž 3500 kilometrů spojuje městečko Independence v Missouri s Oregonem. Autu dnes trvá týden, než vzdálenost ujede. Osadníci to s trochou toho štěstíčka zvládli za půl roku a po cestě trpěli nemocemi, čelili indiánským kmenům anebo samotné přírodě. Do skal kolem cesty vytesali svá jména. O jejich strádání byla dokonce vytvořena videohra považovaná za jednu z nejlepších vzdělávacích her.

Zdolat Oregon trail stálo nemálo úsilí.

FOTO: shutterstock.com

Skalní div světa

Jestli se ptáte, kde natáčel režisér John Ford všechny své slavné westerny s Johnem Waynem, bylo to u Monument Valley v Utahu. Až 300 metrů vysoké pískovcové věže získají zejména při západu slunce zářivou načervenalou barvu, která se tak dobře vyjímá na fotkách. Kromě Johna Wayna tudy také běžel filmový Forrest Gump, ale na rozdíl od nich vy potřebujete povolení k průjezdu nebo pohybu od navažských indiánů, kteří místo spravují. A až to uděláte, rozhodně odtud nechvátejte – tohle panoráma se musí prožít!

Cesta k Monument Valley.

FOTO: shutterstock.com

Kulky svištěly a whiskey tekla

Arizonské městečko Tombstone zažilo všechno, co patří k zlaté, v tomto případě přesněji stříbrné horečce. Ve stěnách saloonu The Birdcage Theatre najdete otvory po kulkách a stačí jen trocha fantazie, aby se vám před očima rozehrála westernová rvačka kvůli falešnému esu.

Saloon Bird Cage Theatre.

FOTO: shutterstock.com

Nouze nebyla ani o dámy lehčích mravů. Prý straší ve zrekonstruovaných sklepních prostorech dodnes. Skutečné přestřelky se můžete zúčastnit u stáje O. K. Corral, kde proběhla legendární zuřivá bitva mezi muži zákona včetně Wyatta Earpa a psanci s bratry Clantonovými. Pro potěchu turistů třikrát denně slavná kapitola pistolnictví ožívá – a s ní i vaše fotoaparáty. Další místní atrakce je v naprostém kontrastu s drsným prostředím. Zcela nepochopitelně roste v Tombstone také největší růžový keř na světě.

Zpět do minulosti se můžete vydat třeba u stáje O.K. Corral.

FOTO: shutterstock.com

Vítejte v drsných časech

Zastřelen. Otráven. Ubodán. Zabit indiány. Rozdrcen vozem. Po právu pověšen. Stačí si číst poznámky na kamenech a křížích hřbitova v arizonském Boothill, abyste plně nasákli atmosférou skutečného Divokého západu. Neodmyslitelně k ní patří také neohrožení muži, jimž v hrudi bilo statečné srdce. Jejich stopy najdete i v misii Alamo v texaském San Antoniu. V bitvě s 1500 mexickými vojáky drželo 100 Texasanů pozice celých 13 dní, než byli pobiti. Svojí hrdinnou smrtí podnítili řadu místních obyvatel ke vstupu do texaské armády a o několik týdnů později Mexičany porazili. O událostech zpíval mimo jiné Tennessee Ernie Ford nebo Johnny Cash v přebrané písni Remember the Alamo.

Alamo v historickém centru San Antonia.

FOTO: shutterstock.com

Zpátky do minulosti

Smrt, ať už ta násilná, nebo přirozená, naplňuje všechna místa Divokého západu. Některá města životem pulzují, mnoho jich však zůstává opuštěných. Důvodem je opadnutí zájmu nebo vytěžení nerostů, a tak třeba město duchů Calico uprostřed Mohavské pouště vypadá do dneška tak, jak ho lidé opustili. Díky tomu si můžete prohlédnout městskou architekturu roku 1880, a dokonce se projet úzkokolejkou kolem 500 dolů, v nichž se těžilo stříbro.

Město duchů – Calico.

FOTO: shutterstock.com

Koncem 19. století přišel Divoký západ o svoji nespoutanost. Transkontinentální železnice spojila existující železniční síť na východě se západem. Cesta, ta nekonečná půlroční cesta se zkrátila na pouhý týden. Mohutnější příliv lidí znamenal konec romantických časů. Poslední hřeb do rakve Americké hranice byl dokonce pozlacený a symbolicky spojil východní a západní část železniční tratě v Promontory Point ve státě Utah. Divoký západ se otevřel, staré se stalo novým a na divoké časy minulé se už jen vzpomíná.

Legenda Divokého západu – železnice.

FOTO: shutterstock.com