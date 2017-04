Řeka Colca protéká celou Západní Kordillerou, kde si mezi vyhaslými vulkány Coropunou na západě a Ampatem na východě vyhloubila sto kilometrů dlouhou cestu hlubokým kaňonem tvrdé lávy.

Řeka Colca pramení v nadmořské výšce 4750 metrů a je dlouhá 129 kilometrů.

FOTO: shutterstock.com

Vždycky nás ve škole učili, že nejhlubší kaňon na světě je Grand Canyon řeky Colorado ve Spojených státech. Ale není tomu tak, ve srovnání s kaňonem Colca je to jenom obyčejný příkop. Peruánský kaňon dosahuje hloubky asi 3400 metrů, to znamená dvakrát více než ten severoamerický. Jeho téměř kolmé stěny tvoří zasněžení velikáni pohoří Chila, kteří se tyčí do výšky více než pět tisíc metrů. Pak se během čtyřiceti kilometrů snižují, stále skoro vertikálně, kaňon se rozšiřuje a vzniká překrásné údolí.

Kaňon Colca ohromuje svými příkrými svahy.

FOTO: shutterstock.com

V něm dnes žije kolem sedmdesáti tisíc obyvatel roztroušených ve čtrnácti vesničkách na obou březích řeky, které udržují svůj vzhled i způsob života skoro stejný jako před více než čtyřmi sty lety. Sám Francisco Pizarro, dobyvatel říše Inků, pro lepší kontrolu obyvatelstva spojil některé indiánské vesnice v tomto údolí a snížil jejich počet na čtrnáct. V nich vynikají svou krásou malé kostelíky postavené ve stylu andského vesnického baroka 17. století, kdy země pod španělskou nadvládou dosahovala svého kulturního i ekonomického vrcholu.

Obyvatelé Colcy dodnes žijí prostým životem bez většiny vymožeností moderního světa.

FOTO: shutterstock.com

Zdejší lidé se živí zemědělstvím. Stále udržují staré zvyky, které praktikovali již před příchodem Španělů, a k nim pak připojili zvyky nových pánů. Stačí se projít po usedlostech Yanque, Maca nebo Coporaque, abyste poznali prostý život Peruánců, kteří obětují duchům hor lamy a alpaky, aby si zajistili potřebnou vodu, a v neděli jdou na mši do krásně vyzdobeného koloniálního kostelíku.

Dívka z usedlosti Yanque.

FOTO: shutterstock.com

Na hlavním náměstí Coporaque stojí barokní kostel dostavěný roku 1569. To z něho dělá nejstarší kostel v údolí. Vypráví se, že jeho zvony byly ulity ve městě Arequipa z mědi, která byla nalezena v tamním paláci inckého vládce Mayty Cápaca.

Koloniální kostelík z Coporaque.

FOTO: shutterstock.com

Největší městečko v údolí je Chivay.

Cruz del Condor – jedno z míst, odkud je pozorování kondorů nejlepší.

FOTO: shutterstock.com

Pro turisty není příliš zajímavé – tráví zde jen jednu noc, než se vydají dále do údolí a možná i do kaňonu, který ze svého okraje skýtá úchvatný výhled do hlubiny nekonečné propasti, na majestátní kondory kroužící nad krajinou i unikátní prastaré terasovité zahrady vesniček rozesetých po okolních svazích.

Terasovité zahrady na svazích kaňonu.

FOTO: shutterstock.com