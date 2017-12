Krétu a Rhodos nejspíš už dobře znáte, tudíž se soustředíme na pět jiných. Nejsou sice neznámé, avšak řada Čechů na ně stále ještě nezavítala. A ti z vás, kteří často a rádi cestují, možná objeví alespoň jeden, který jim dosud „uniká“…

Samos

Jestliže vaše dítě, případně jiný člen rodiny, vyniká v matematice, uděláte mu obrovskou radost, když ho „unesete“ na ostrov Samos. Důvod je prostý – někdy okolo roku 570 před n. l. se tam narodil Pythagoras, legendární filozof, matematik a astronom. Podle něj se jmenuje například Pythagorion, nejrušnější letovisko s malebným rybářským přístavem, v němž navíc stojí socha Pythagora. Přibližně ve středu ostrova se nachází keramická dílna, která mimo jiné vyrábí i unikátní suvenýr – Pythagorův hrnek. Každopádně se nemusíte obávat toho, že na Samosu budete pořád jen počítat. Matematikovo rodiště se řadí mezi nejzelenější a nejhornatější ostrovy Egejského moře, dokonale si tady odpočinete. K vyhlášeným plážím patří Potokaki, Votsalakia, Kaladakia, Psili Ammos, Kokkari, Lemonakia, Tsamadou či Potami. Raritou je Eupalinův kanál, postavený v 6. století před Kristem…

Uprostřed severního pobřeží ostrova Samos, jen 1,4 km od letoviska Kampos, vás okouzlí fotogenická pláž Tsambou.

Korfu

Dámy, jestlipak víte, kde trávila volné dny rakouská císařovna Alžběta Bavorská zvaná Sissi? Na neoklasicistním zámečku Achilleion na řeckém ostrově Korfu. Tato skvostná budova s nádhernými zahradami je vzdálena pouhých 9 km od letiště a je plná soch a uměleckých předmětů s převážně antickými motivy. Mimochodem – v roce 1921 se na Korfu narodil princ Philip, manžel britské královny Alžběty II. Část dětství zde prožil anglický spisovatel Gerald Durrell, jenž o svém pobytu na ostrově napsal několik knih plných laskavého humoru (např. Ptáci, zvířata a moji příbuzní). Nejedná se tedy o žádný bezvýznamný Zapadákov! Korfu má přezdívku „zelená perla Jónského moře“, roste tu spousta olivovníků, cypřišů, eukalyptů a mj. i více než 40 druhů orchidejí. Vybrat si můžete z pestré nabídky středisek, určitě nevynechejte návštěvu hlavního města se dvěma benátskými pevnostmi.

Vydáte-li se na výlet do městečka Palaiokastritsa na západním pobřeží Korfu, osvěžíte tělo na této pláži a současně můžete navštívit místní klášter.

Kos



Zatímco předchozí dva ostrovy jsou záštitou klidné a pohodové dovolené, Kos je v tomto ohledu více kontrastní. Naleznete zde i letovisko Kardamena, kam míří hodně mladých lidí, jelikož to v centru žije ve dne i v noci. Velkou výhodou je skutečnost, že ceny jsou podstatně mírnější než třeba na Ibize nebo Mallorce. Příznivci vodních sportů volí Marmari, pěší turisté a cyklisté pro změnu Psalidi. Pokud máte v rodině doktora či studenta medicíny, dovolená na Kosu pro něj bude parádní odměnou! Třetí největší ostrov souostroví Dodekanos je známý jako rodiště Hippokrata, otce moderní medicíny. Skvělých pláží a hotelů je dostatek, nechybí ovšem ani „přidaná hodnota“. Pobyt na Kosu si totiž můžete zpestřit lodními výlety. Cílem prvního z nich je nedaleký ostrov Nisyros se sopečným kráterem a památkami. Druhý výlet vám umožní poznat turecký Bodrum, třetí pro změnu ostrov Kalymnos.

Deset kilometrů na jih od letoviska Kefalos na ostrově Kos leží romantická pláž Kavo Paradiso.

Zakynthos

Navagio – tak se jmenuje světoznámá pláž, jejíž fotografie zdobí většinu propagačních materiálů o Řecku jako takovém. Je natolik nádherná, že snad každý cestovatel ji touží spatřit na vlastní oči. A samozřejmě se tady chce i vykoupat a obdivovat přitom vrak pašerácké lodi. Navagio se rozprostírá na severozápadě ostrova Zakynthos, který Benátčané nazývali Květinou východu a který je nejjižnějším a současně třetím největším ostrovem Jónského souostroví. Díky klimatickým podmínkám a mělkému moři je ideální pro rodiny s malými dětmi. Přírodními raritami jsou Modré jeskyně na severním mysu Skinari, dále Inousská propadlina s největší hloubkou moře v celém Středomoří (4500 m). Najdete ji u jihovýchodního cípu ostrova. Na jihu se rozkládají pláže zátoky Laganas, jež kromě turistů lákají i mořské želvy Caretta caretta.

Rozhodnete-li se pro dovolenou na Zakynthosu, byla by věčná škoda nevidět pláž Navagio.

Kefalonie

Nejklidnější ze všech pěti destinací je bezesporu Kefalonie, největší z Jónských ostrovů a zároveň šestý největší ostrov patřící Řecku. Ještě před pár lety sem cestovní kanceláře pořádaly pouze jednodenní výlety, ani v současnosti se tu hotely nelepí jeden na druhý. Dovolená v těchto končinách nadchne taktéž „lovce“ unikátů. Ty jsou tady rovnou tři – pláž Xi se sytě červeným pískem, skála Kounopetra, pohybující se rytmicky s mořem, a útvar Katavothres, kde v hlubokých dírách mizí spousta mořské vody, aby se po 17kilometrové cestě pod zemí objevila na opačné straně ostrova. Nejen geologové se vydají do jeskyně Drogarati, staré 150 miliónů let, a do jezerní sluje, nebo spíše velké podvodní „nádrže“ – Melissani. Milovníci pamětihodností se mohou vypravit na lodní výlet na Ithaku, ostrov, na němž se narodil Odysseus, legendární hrdina z trojské války.

Přístavní vesnička Assos je ozdobou severní části ostrova Kefalonie.

