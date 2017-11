Ideální období pro pobyt na východě Bulharska, respektive na pobřeží Černého moře, začíná v červnu a končí na sklonku září. Denní teploty se obvykle pohybují v rozmezí 25 až 33 °C. A jestliže vás některý den překvapí déšť, není problém najít si náhradní program. Tato oblast nabízí víc než jen koupání a opalování.

K výletu svádí sever i jih

Konkrétně městečko Byala se pyšní poměrně strategickou polohou. Cesta do centra Varny, jež rozhodně stojí za návštěvu, obnáší tři čtvrtě hodiny jízdy směrem na sever. Nachází se zde největší bulharský přístav, pitoreskní stavby i vcelku atraktivní městská pláž.

Výlet do Varny může být příjemným zpestřením pobytu v Byale. Mimo jiné vás okouzlí katedrála Nanebevzetí Panny Marie.

FOTO: Shutterstock

Vydáte-li se naopak na jih, po necelých deseti minutách přijedete do letoviska Obzor, kde lze výhodně nakoupit, posedět v kavárně či restauraci a samozřejmě se vykoupat, a to na dlouhé písčité pláži. O 35 km dál leží centrum již zmiňovaného Slunečného pobřeží se zhruba osmikilometrovou pláží s pozvolným vstupem do moře. Na její jižní konec navazuje město Nesebar, jehož skvostnou starobylou část prostě musíte vidět. Pokud se vám to ovšem nepoštěstilo během předchozí dovolené v Bulharsku. Mimochodem – autobusové spojení mezi letoviskem Byala a Varnou, Burgasem, Nesebarem a Slunečným pobřežím funguje spolehlivě, jízdní řády na zastávkách jsou dostatečně přehledné, ceny jízdného přijatelné.

Sousední letovisko Obzor je poněkud rušnější, ale Slunečnému pobřeží se v tomto ohledu nevyrovná ani z poloviny.

FOTO: Shutterstock

V hotelu se o vás skvěle postarají

A co vás čeká přímo v letovisku Byala a nejbližším okolí? V uplynulých sedmi letech tady vyrostlo několik moderních hotelových komplexů poskytujících servis all inclusive. Součástí areálů jsou prostorné bazény, restaurace, bary, hřiště, dětské kluby a fitness centra. Všechny pláže jsou písčité, oklopené zelení, moře je čisté – a hlavně není studené.

Městečko má něco přes dva tisíce obyvatel a leží v nejvýchodnější části pohoří Stara Planina. Vinaři nejspíš vědí, že současná Byala prosperuje především díky produkci vína. Pochází odsud známá značka Dimyat. Výhodou méně proslulých letovisek, mezi něž se Byala stále ještě řadí, jsou nízké ceny doslova na každém kroku. Odskočíte-li si z hotelu do některého z místních podniků, nemusíte se obávat toho, že finančně „vykrvácíte“.

Pobřeží u letoviska Byala je vyhlášené rovněž dechberoucími západy a východy slunce.

FOTO: Shutterstock

Možná vás překvapí, že tu narazíte i na sportovní stadión. Jmenuje se Chernomorets, byl postaven v roce 1986 a vejde se sem až tisíc lidí. V městečku Byala není nouze ani o pamětihodnosti. Spatříte několik historických budov, na nedalekém útesu sv. Atanase se pokocháte pohledem na pozůstatky vesnice staré více než 2000 let.

Přírodní unikáty obdivují nejen vědci

Zdejší pýchou je světoznámá přírodní památka Bílé skály (Belite skali). Na první pohled by se dalo říci, že se jedná o bulharskou obdobu doverských útesů. Vědci ovšem zjistili, že jde o unikátní křídově-terciární hranici, tedy o přechod od druhohor ke třetihorám. Tyto skalní výchozy na přibližně dvou kilometrech černomořského pobřeží jsou prvním takovým objeveným místem v Bulharsku a údajně teprve čtvrtou lokalitou na světě, kde nalezneme stopy obřího kosmického kataklyzmatu, který vedl ke konci éry dinosaurů a současně ke zrodu a dalšímu vývoji savců.

Chcete-li prožít ničím a nikým nerušený den na nekomerční pláži, vyrazte na Karadere.

FOTO: Shutterstock

Ti, co milují panenskou přírodu a téměř opuštěné pláže, se mohou vydat 5 km směrem na sever. Rozprostírá se tam ryze přírodní pláž Karadere s nedotčenými písečnými dunami a sladkovodními mokřinami.