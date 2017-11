V Řecku, Itálii či Bulharsku se v listopadu a prosinci příliš neohřejete, a tak nezbývá než vyrazit o kus dál. Logicky se nabízejí exotické destinace typu Mauricius, Maledivy, indická Goa, Zanzibar, Srí Lanka a Thajsko. Jenomže v těchto případech je třeba počítat s dlouhou dobou letu (cca 9 až 13 hodin), vyšší cenou zájezdu a často i s očkováním, které je doporučováno lékaři. Takřka za hubičku jsou aktuálně dostupné Spojené arabské emiráty, avšak cesta do Dubaje trvá šest hodin. Chcete v letadle strávit méně času? Volba je jasná – severní Afrika.

Hurghada žije také v noci

První variantou je egyptská Hurghada, kam se z Česka dostanete během čtyř hodin a deseti minut. Kdysi bývala malou rybářskou vesnicí, počátkem 80. let minulého století se začala měnit v moderní turistickou destinaci. Z jedné strany ji obklopuje poušť a hory, z druhé je omývána Rudým mořem. Jeho pobřeží je tady dlouhé přibližně 90 kilometrů, vybrat si můžete z několika letovisek. Jestliže vyhledáváte rušnější noční život, dejte přednost hotelům situovaným přímo ve městě Hurghada s množstvím barů a diskoték, kde to žije až do rána.

Na podzim do Egypta s oblibou míří potápěči. Jejich cílem je letovisko Makadi Bay u Hurghady, anebo jižněji položená Marsa Alam.

FOTO: Shutterstock

Těm, co upřednostňují klid, hezké prostředí, vynikající služby, mezinárodní kuchyni a třeba i vodní sporty se zavděčí spíše okolní letoviska. Konkrétně El Gouna, Sahl Hasheesh, Soma Bay a Safaga. Láká vás především šnorchlování a potápění? Ubytujte se v Makadi Bay, které se rozprostírá 33 km od letiště v Hurghadě. Zde na vás čekají nádherné pláže, luxusní hotelové rezorty a úchvatný podmořský svět. Potápěči hojně navštěvují nedaleký záliv Sharm El Arab, anebo si zakoupí lodní výlet na ostrov Giftun.

Marsa Alam zaujme nejen potápěče

Trochu méně známou destinací v Egyptě je Marsa Alam s mezinárodním letištěm, které od Hurghady dělí tři hodiny jízdy autem nebo autobusem. Předností této oblasti je všudypřítomný klid a možnost šnorchlování a potápění téměř na každém kroku. Extroverty, pro něž je prioritou nespoutaná zábava ve dne i v noci, tu v podstatě nepotkáte. Marsa Alam naopak okouzlí rodiny s dětmi, páry, sportovce, seniory a introverty. Ani v „největším“ městečku Port Ghalib s přístavem a několika kavárnami se bujaré noční mejdany nekonají. Po půlnoci se dá zabavit na jediné diskotéce, která je mimo sezónu otevřena pouze dva dny v týdnu.

V městečku Port Ghalib lze večer posedět ve venkovních kavárnách s výhledem na přístav s výletními loděmi. Obchůdky mají otevřeno minimálně do 23 hodin.

FOTO: Shutterstock

Drtivá většina hotelových komplexů poskytuje režim all inclusive, hostům je obvykle k dispozici čistá pláž s lehátky a slunečníky, prostorné bazény, wellness centrum a posilovna. Příjemným zpestřením jsou výlety do Luxoru, Asuánu a Edfu, kde lze obdivovat památky. Kdo se nespokojí se šnorchlováním na hotelové pláži, ten zcela jistě ocení plavbu do lokalit s výskytem vzácných želv, dugongů či delfínů. V Marsa Alam navíc sídlí pobočka mezinárodního potápěčského centra pro začátečníky i pokročilé. Výbavu si tu můžete vypůjčit, ale rovněž zakoupit. Kromě toho si odsud lze odvézt celosvětově platný certifikát.

V destinaci Marsa Alam prožijete velmi klidnou a pohodovou dovolenou. Zejména když zvolíte rozlehlý hotelový areál s režimem all inclusive.

FOTO: Richard Sacher

Tunisko láká tenisty i golfisty



O něco nižší teploty (kolem dvaceti stupňů) vás přivítají v Tunisku, kam doletíte během cca 140 minut. Otužilejší jedinci využijí skutečnosti, že se na hotelové pláži nemusejí mačkat, a užijí si ničím nerušené koupání a opalování. Počasí je optimální pro sportovce, kteří si tu mohou zahrát plážový volejbal, fotbal, tenis či ping-pong. Tuniskou pevninu vyhledávají taktéž milovníci golfu, jsou tu vyhlášená hřiště, často v blízkosti hotelu. Překazí-li vám plány občasné déšťové přeháňky, můžete se uchýlit do wellness centra a nechat se důkladně namasírovat. Další možností je například kulečník či elektronické hry.

Dovolenou v Tunisku nezapomeňte spojit s návštěvou malebného městečka Sidi Bou Said.

FOTO: Shutterstock

Podzimní období doslova svádí k výletům a poznávání památek. Co třeba Kartágo, Kairouan, hlavní město Tunis nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said? Rodiče s dětmi jistě nepohrdnou návštěvou zoologické zahrady Friguia, kde žijí čtyři stovky zvířat. Součástí prohlídky je i lachtaní show.