Možná mávnete rukou a řeknete, že do této balkánské republiky by vás nikdo nedostal. Není totiž vyloučeno, že máte o Bulharsku poněkud zkreslené představy související s pobytem v něm před pěti až třiceti lety. V tom případě je nutné podotknout, že od té doby se mnohé změnilo, k poměrně zásadním inovacím došlo i před začátkem letošní sezóny. Soustředíme-li se na letoviska v dostupné vzdálenosti od letiště v Burgasu, hoteliéři během zimy zmodernizovali vybavení řady rezortů a personál, jenž nebyl dostatečně přívětivý, případně neovládal základy anglického jazyka, nahradili vhodnějšími jedinci. K dokonalosti mají Bulhaři sice ještě poměrně daleko, ale snaží se – a je to znát!

Počátky města Sozopolu, ležícího mezi Burgasem a Primorskem, se datují do 7. století před naším letopočtem.

FOTO: Richard Sacher

Zdejší zmrzlinu si zamiluje téměř každý

Dovolenou v Bulharsku si může skvěle užít osamocený introvert či parta mladých lidí, ale také rodina s dětmi, vyžadující nadstandardní služby. Chce to jen zvolit správný hotel a lokalitu. Stejně jako v Egyptě, Tunisku či Turecku i na černomořském pobřeží se o vaši přízeň ucházejí moderní, prostorné a velmi útulné hotelové komplexy s venkovními i vnitřními bazény, bary, stylovou restaurací, dětskými koutky i bezplatným připojením k wi-fi, a to všechno jen několik desítek metrů od písčité pláže s pozvolným vstupem do moře.

Jste-li naopak akční a nenároční jedinci, kteří rádi poznávají blízké i vzdálené okolí, můžete v Bulharsku rovněž strávit několik báječných dní. Stačí si zamluvit ubytování v levnějším hotelu, který je trošku dál od pláže. Ideálně se snídaní anebo zcela bez stravování. Podstatné je, aby na pokoji byla lednice.

V jedné z restaurací v Nesebaru narazíte na tyto námořníky.

FOTO: Richard Sacher

Důvod je prostý – vyjdete z hotelu a po chvíli zpravidla narazíte hned na několik obchodů či supermarketů, v nichž seženete vše (nejen) potřebné. Zdejší ceny jsou přibližně stejné jako u nás. Litr a půl balené a často i chlazené vody vyjde na 10 až 15 Kč, croissant s náplní na 12 Kč, pivo zhruba na 15 Kč.

Velmi příznivé jsou taktéž ceny v restauracích. Za vyhlášený šopský salát vám naúčtují cca 40 Kč, půlka grilovaného kuřete je v některých letoviscích k mání za necelých 80 Kč, čepované pivo za 26 Kč. Vynikající je bulharská zmrzlina, chuťově srovnatelná s italskou. Ale pozor – je na váhu! To znamená, že na stánku neplatíte za počet kopečků, ale skutečnou hmotnost. Dáte-li si opravdu velkou porci, připravte si cca 5 leva, což je v přepočtu asi 65 Kč.

Nízké ceny svádějí k nákupům i přípitkům

Co se pláží týče – za pronájem lehátek a slunečníků se zde v drtivé většině případů musí platit. Cena je vždy fixní, na rozdíl od arabských zemí se v Bulharsku nesmlouvá ani v obchodech či na trhu. Pakliže nemáte o tento servis zájem, lehnete si zkrátka o kousek dál anebo můžete vyrazit na klidnější pláž mimo hotelovou zónu, kde se na lehátka a slunečníky vůbec „nehraje“.

Samozřejmě není problém si tam přinést vlastní. Bulharsko není muslimská země, tudíž zde existuje i několik oficiálních nudapláží. Turisty nikdo neomezuje ani na ulici – je tu každému jedno, jestli se producírujete v tílku, anebo jenom v kraťasech. Ostatně ani místní si s dress codem hlavu nelámou.

Na pláži v Primorsku se můžete věnovat vodním sportům anebo se třeba nechat namasírovat.

FOTO: Richard Sacher

Zejména mužům je sympatické to, že Bulhaři se nebrání pivu, vínu ani vyhlášené pálence rakiji. A navíc – jedí vepřové! Pokud vám chutná tequila, jistě vás neurazí skutečnost, že ve většině barů a kaváren mají panáka za neuvěřitelných 14 Kč. Nejedna žena ocení kosmetiku i marmeládu z věhlasné bulharské růže a milovníci historie dobře vědí, že v Bulharsku mohou obdivovat spoustu fotogenických památek. Nejdostupnější jsou ty, které jsou součástí historického centra města Nesebar. To leží mezi letovisky Ravda a Slunečné pobřeží, odkud se sem dá dojít pěšky v rámci procházky.

Historické centrum města Nesebar je součástí Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, hezký je i přístav.

FOTO: Richard Sacher

K dispozici je i spolehlivá autobusová doprava a taxislužba. Příjemnou dovolenou lze strávit rovněž ve střediscích Elenite, Svatý Vlas, Pomorie či Primorsko. Za návštěvu stojí i nedaleké město Sozopol, plné památek, obchůdků i vesměs velmi levných restaurací. Nechybějí zde ani dvě hezké písčité pláže, které na sebe nenavazují.