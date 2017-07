Raduča jím je výlučně, jsou na ní pouze hotely, restaurace, krytý bazén, sportoviště a k tomu spousta zeleně. Nic víc. Primošten má mít 2992 obyvatel, údaj je však z posledního sčítání v roce 2001, což je dost dlouho. Kromě turismu se místní zabývají pěstováním révy, olivovníků a rybolovem. Původně Primošten spojoval s pevninou padací most, ten v šestnáctém století nahradil umělý násep, díky němuž město poté získalo dnešní název. Jde o variaci slovesa premostiti, tedy překlenout.

Letecký pohled na poloostrov Primošten a jeho okolí je úchvatný.

FOTO: Shutterstock

Místní přístav má velmi dobrou pověst

Primošten stále obklopují starobylé hradby s obrannými věžemi, vybudované proti nájezdům Turků. Z jedné zachovalé městské brány se vchází do historického centra, jemuž vévodí rušné náměstíčko, dějiště kulturních i společenských akcí, a kostel sv. Jiří (Sveti Juraj). Asi 2 km odsud, v hluboké zátoce obklopené starými vinohrady, najdeme přístav Marina Kremik, prý nejbezpečnější na Jadranu. Na pevnině je pro jachtaře připraveno 150 stání (a 400 na vodě), každé s přípojkou na elektřinu a vodu. Mnozí zde stráví celé léto s občasnými vyjížďkami na neobydlené ostrůvky, těch je v okolních vodách dost, asi nejblíž je Maslignago.

Kostel sv. Jiří (Sveti Juraj) je historickou ozdobou města Primošten.

FOTO: Shutterstock

Další, kdo cíleně míří právě do těchto končin, jsou vinaři, i profesionální. Záměrem není jen pokochání krásou malebných vinohradů, ale především ochutnávka vynikajícího moku ze zdejší modré odrůdy Babić. Ta se pěstuje i na jiných místech Chorvatska, avšak právě tady, na historických kamenných terasách obklopujících Primošten, dosahuje nejvyššího stupně kvality, které se říká vrhunsko. Víno je tmavé, husté a silné, má vyšší obsah alkoholu i taninu, takže může hodně dlouho stárnout (ve vhodných podmínkách). Fotografie právě z těchto vinohradů je vystavena v sídle organizace OSN v New Yorku jako památník lidské práci a úsilí.

Nudisté míří na nedaleký ostrůvek

Nesmíme pochopitelně zapomenout na hlavní tahák pro našince – pláže. Jsou dvě, Velika a Mala Raduča. Díky pozvolnému vstupu lze bez problémů najít místa vhodná pro děti, seniory i neplavce. Milovníci aktivního odpočinku mohou hrát tenis, plážový volejbal, badminton, ping-pong, minigolf, věnovat se vodním atrakcím, jako jsou let na padáku, projížďka na šlapadlech. Mala Raduča bývá obvykle prázdnější, ale nenabízí tolik atrakcí. Obě obklopují borovice, skýtající stín při únavě ze slunce, a jsou oblázkové. Raduču protíná 800 m dlouhá promenáda plná barů, obchodů, pekáren, cukráren. Z restaurace Panorama na kopci má být nejlepší výhled na tzv. korunu Primoštenu, tu tvoří sedm okolních ostrůvků. U části turistů je oblíbená i čistě skalnatá Garbina – Vukovac pod starým městečkem.

Místní pláže jsou nádherné, nechybějí ani vkusná lehátka a slunečníky.

FOTO: Shutterstock

Chorvatsko bylo zasvěcené nudismu, pak se to ovšem vymklo z ruky. Mnohé pláže ho zrušily, jiné zpřísnily předpisy, ve Hvaru nově dokonce zakázali vstup do města v plavkách. Měla by ale být stále v provozu nudapláž na ostrůvku Smokvica u Primoštenu, i proto, že se tam návštěvníci musejí dopravit lodí, posádka pro jistotu upozorňuje na cíl cesty. Tím, že je úplně mimo, mají naháči zajištěné soukromí a ostatní jsou ušetřeni pohledů na těla, která by se těžko – až na výjimky – dala označit za ideál krásy.

V přístavu můžete kromě zajímavých lodí obdivovat – a krmit – racky.

FOTO: Shutterstock