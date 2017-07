Někteří se domnívají, že šlo o kultovní místo, které vybudoval nezávislý thrácký bojovný kmen zvaný Bessové (nebo také Bessi) a které bylo zasvěceno bohu Sabaziovi. O Thrácích se ale toho ví tak málo, že lze těžko něco usuzovat, i když se o tomto národě zmiňuje už Homér v Iliadě, kde ho označil za spojence Trójanů. Belintash zcela určitě nese stopy pradávné lidské činnosti. Jde o různé výklenky, okrouhlé otvory, schody, podle některých názorů mohlo jít dokonce o jakousi hvězdnou mapu.

Měli Bessové vlastní abecedu?

V roce 2006 obletěla svět senzační zpráva, že neznámí turisté objevili ve skále vytesaný petroglyf. To by ale znamenalo, že Bessové, potažmo Thrákové měli vlastní abecedu, jež byla starší než řecká, ovšem autentičnost nálezu stále nebyla prokázána, spíš panují pochybnosti. Na druhé straně o místě a svatyni, jež se zde nacházela, najdeme zmínku v knize Historie od „otce dějin“ Herodota, považované za věrohodné vylíčení událostí tehdejšího světa. Nejslavnějším rodákem z Thrákie je Spartakus, bývalý otrok, který vedl povstání proti Římu. Jeho tělo nebylo po prohrané bitvě nalezeno a nikdo neví, jak skončil. Mohl být s ostatními ukřižován, ale předpokládá se, že u tak významné osoby by se zachovala zmínka. Je i teorie, že dožil v poklidu pod jiným jménem.

Belintash v Rodopech přitahuje pěší turisty i milovníky záhad.

FOTO: Shutterstock

Jisté je, že právě na území Bulharska tato civilizace vzkvétala. U vesnice Sveštari poblíž města Razgradu byla nalezena hrobka plná zlata a s vynikající reliéfní a malířskou výzdobou. Slavné thrácké pohřebiště najdeme i nedaleko Kazanlaku a na dalších místech. A to nikdo neví, kolik dalších se ještě může skrývat pod zemí. Místa posledního odpočinku vládců byla důmyslně vytvářena v uměle navršených pahorcích. Ty po čase splynuly s přírodou, staly se její součástí a pochopitelně není možné rozkopat každý kopeček v Rodopech. A že jich tam je. Hodně se slibuje od letecké archeologie, skenování povrchu země z výšky i moderních metod výzkumu.

Takových jezírek můžete na náhorní plošině spatřit povícero.

FOTO: Shutterstock

Kulaté otvory zřejmě plnily funkci hrobů



Ale zpátky na Belintash. Kdo se tam chce vypravit z přímořských letovisek, měl by počítat s celodenním výletem. Plošina se rozprostírá 272 km od Burgasu, autem to trvá – i s přestávkou – přibližně tři a půl hodiny. Pojedete směrem na Plovdiv, avšak v obci Chirpan odbočíte na Popovitsu a Asenovgrad. Když už se člověk do těchto končin dostane, byla by škoda po prohlídce záhadného místa nevydat se na hezkou procházku po okolí. Plošina má rozlohu asi 5000 čtverečních metrů, najdeme zde i spoustu kulatých otvorů, nejvíc (asi 300) v severní a střední části. K čemu sloužily, to se neví. Existují dvě teorie – podle astronomů šlo o observatoř, archeologové, kteří zde začali působit až v roce 1975, se přiklánějí k pohřebišti.

Poblíž plošiny Belintash roste i řada vzrostlých starých stromů.

FOTO: Shutterstock

Ve skalách byla nalezena i stříbrná deska z římského období, věnovaná právě thráckému bohu Sabaziovi, ta je ovšem nyní ve sbírkách muzea bulharské Akademie věd. Pozornost poutají dvě vyřezávané studny, z nichž vychází mnoho kanálů naplněných vodou. Existuje teorie, že byly využívány při náboženských či jiných rituálech. Na úpatí byly také nalezeny staré hroby, na svahu keramika z období neolitu i pozdní doby kamenné. „Ufologové“ tvrdí, že Belintash je zdroj mimořádné, mimozemské léčivé energie, nicméně vědci to považují za holý nesmysl. Na druhou stranu brnění v ruce, pocity euforie i výrazného zlepšení obtíží popsalo poměrně dost lidí, kteří nejsou stoupenci mimozemských civilizací. Určitě ale stojí za to se sem vypravit. Třeba jen ze zvědavosti…

Cestou k bývalé thrácké svatyni narazíte na tuto kapličku.

FOTO: Shutterstock