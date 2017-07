Procestoval jsem velkou část pobřeží – počínaje Alanyí a konče Kemerem – a taky jsem „zabrousil“ do vnitrozemí. Nikde se nedělo nic neobvyklého, natož dramatického. Mé prvotní obavy se rozptýlily jako pára nad hrncem už krátce po příletu a na nové nedošlo ani v momentě, kdy jsem se uprostřed noci procházel v zapadlých uličkách města Konakli. V minulých dvou fotoreportážích jsem vám představil současnou podobu letovisek Kemer, Side a Belek, nyní vám stručně popíšu zajímavé lokality, kam si lze udělat půldenní nebo celodenní výlet.

Travertin připomíná sníh

Kromě přímořského města Alanya se dvěma velkými plážemi, nepřehlédnutelným hradem, hezkým přístavem plným – nejen „pirátských“ – lodí a spoustou obchodů, kaváren a barů na hlavní třídě i v menších uličkách je to jednoznačně Pamukkale neboli Bavlněný hrad. Už zdálky budete mít pocit, že se před vámi rozprostírá poněkud zvláštní, avšak dobře zasněžená sjezdovka. Nejedná se ovšem o sníh, nýbrž o travertin, což je usazená hornina. Svým složením odpovídá vápenci, ale na rozdíl od něj má póry a zpravidla obsahuje jíl. Pamukkale měří na šířku 2700 metrů a nalézá se v jihozápadní části Turecka. Je to oblast tektonického zlomu, kde na povrch vytékají minerální prameny bohaté na vápník. Na skále tak vznikají usazeniny, konkrétně onen zmíněný travertin. Tímto způsobem se během tisíců let formovaly působivé terasy, kaskády a jezírka. A vlastně se tvoří dodnes – pramen je stále aktivní. Pamukkale je jednou z největších turistických atrakcí, kterou si můžete prohlédnout hezky zblízka, a navíc vám bude dovoleno brouzdat se v několika větších jezírkách. A ten, kdo si připlatí, může se rovnou vykoupat v Antickém bazénu...

Tohle není lyžařský svah, ale Pamukkale neboli Bavlněný hrad.

FOTO: Richard Sacher

Je pravdou, že například z Beleku je to tři a půl hodiny jízdy (280 km) směrem do vnitrozemí, ale zato budete mít na co vzpomínat. Stejně tak jako společenská smetánka, která se sem sjížděla už ve třetím století před naším letopočtem. Tehdy bylo přímo nad travertinovými kaskádami založeno lázeňské město Hierapolis, jehož pozůstatky se tu lze kochat dodnes. A hned vedle se nacházejí ruiny pohřebiště Necropolis, obojí nadchne každého, kdo má alespoň trochu slabost pro historii a dávnou architekturu. Na své si zde přijdou taktéž fotografové. Antické divadlo, zbytky budov, sloupy i hrobky je dokážou zabavit na několik hodin, nebo klidně i na celý den. Není divu – Pamukkale a Hierapolis jsou součástí Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kousek od travertinových teras můžete obdivovat město Hierapolis a pohřebiště Necropolis, lépe řečeno jejich ruiny.

FOTO: Richard Sacher

O peníze se nemusíte strachovat

Cestou na Pamukkale se vyplatí udělat si alespoň hodinovou zastávku ve výrobně koberců v nedalekém městě Denizli. Turecké koberce jsou ve světě populární už od nepaměti. Jednak mají atraktivní vzory a jednak jsou vyráběny ručně, navíc je jen tak něco nezničí. Na vlastní oči se přesvědčíte o tom, jak vznikají, můžete si prohlédnout a osahat stovky druhů – od menších a levnějších až po velké a zároveň hodně drahé. Na závěr si lze jakýkoliv koberec zakoupit, anebo objednat. Vzhledem k tomu, že výrobu koberců v Turecku podporuje stát, není nutné se s ním vláčet, ale bude vám zdarma doručen až domů. Neplatíte přitom dopravu ani clo. Stresovat se nemusíte, výrobek skutečně dorazí na vaši českou adresu během několika týdnů od zaplacení. Aby nedošlo k mýlce – cena koberce se neodvíjí ani tak od jeho velikosti, ale především od typu použitého materiálu a počtu uzlíků.

Obraz? Nikoliv! Právě se díváte na jeden z nevšedních koberců, vystavených v továrně v Denizli.

FOTO: Richard Sacher

Pěší turisty uspokojí výstup na Tahtali



Jestliže máte v plánu trávit dovolenou v Kemeru a jeho okolí, počítejte s tím, že vás doslova uhranou zdejší hory, jež úžasně kontrastují s plážemi a dokonale upravenými travnatými plochami v hotelových areálech. Někomu stačí tyto skvostné masivy pozorovat, jiní si obují pohorky nebo botasky a vydají se pěšky na vrchol 2365 metrů vysoké hory Tahtali. K dispozici je rovněž nová kabinová lanovka, kterou ocení zejména osoby se sníženou schopností pohybu a také rodiny s dětmi. V oblasti Kemeru se snadno napojíte na tzv. Lýkijskou stezku. Ta je značená, 509 km dlouhá a protíná území antické Lýkie. Začíná ve městě Fethiye a končí v Antalyi...

Hory v Kemeru i v Beldibi jsou nádherné, vede tudy rovněž Lýkijská stezka.

FOTO: Richard Sacher