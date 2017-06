Ostrov o velikosti Hamburku se nachází v Jónském moři, jež je proslulé svými teplými proudy, azurovou barvou a je příjemně vyhřáté po celou sezónu. Kefalonie je jako stvořená pro individuální turistiku. Místní hornatá krajina nabízí nepřeberné množství výhledů a jeden doslova neví, co na něj vykoukne za další zatáčkou. Proto je výhodné si pro návštěvu ostrova vypůjčít automobil, na den to vychází kolem 30 až 40 €. Díky tomu se budete moci prohánět po ostrově a objevovat zákoutí ostrova, jehož historie sahá až do dob bájného Odyssea.

Místo stvořené pro labužníky

Nejvyšším bodem ostrova je vrcholek pohoří Ainos, který dosahuje 1628 metrů nad mořem a je tedy o pětadvacet metrů vyšší než naše Sněžka! Celý ostrov je protkán cypřišovými háji a olivovníky. Zemědělství se tu daří celkem skromně, ostrov spoléhá na dovoz velkého množství potravin, například obilovin. Vzhledem k podnebí se tu ale výborně daří fíkům, olivám a místní vinná réva patří k vyhlášeným, stejně jako vína Robola nebo Retsina. Posledně jmenované má nezvyklou chuť, jež mu propůjčuje pryskyřice, která se do něj přidává. Přesvědčit se o tom můžete v místních tavernách, které mají otevřeno dlouho do noci.

Masové kuličky známé pod názvem Keftedes jsou tradičním řeckým pokrmem.

FOTO: Shutterstock

Z jídel určitě ochutnejte výtečné masové kuličky keftedes a jehněčí kotlety, jako předkrm se hodí sardinky pečené v peci či masový koláč, na závěr se jako sladká tečka hodí sladká rýže. Ceny opravdu nejsou nikterak závratné, gyros tu pořídíte od tří do pěti eur a za velkou mísu řeckého salátu zaplatíte cca 5 €.

Lidí tu moc není

Na celém ostrově žije trvale jen něco kolem 40 tisíc obyvatel a i největší město Argostoli má jen asi deset tisíc obyvatel, takže nehrozí, že byste se zde mačkali, neboť i mezi turisty bývá tento ostrov neprávem opomíjen. V hlavním městě ostrova naleznete množství taveren, barů, obchůdků se suvenýry i supermarketů a je současně důležitým přístavem, odkud několikrát denně vyjíždí trajekt do Lixouri, druhého největšího města ostrova, ležícího na protější straně zálivu na poloostrově Paliki. Centrem veškerého dění v Argostoli je čtvercové náměstí Valianou nedaleko přístavu. Argostoli spojuje s protějším břehem kamenný most Drapanu z roku 1813, zhruba v jeho polovině stojí obelisk, pomník Radikalu, považovaný za symbol svobody. Na severním výběžku chrání vjezd do přístavu Argostoli nádherný, bíle zářící maják Fanari. Přímo na nábřeží lze nakupovat čerstvé ryby z malých člunů řeckých rybářů.

Maják Fanari je velmi oblíbené turistické místo. Často se zde také konají svatební obřady.

FOTO: Shutterstock

Divy přírody i architektury

Na sever od hlavního města se nachází jedna ze zdejších nejznámějších atrakcí, tou jsou vodní mlýny Katavothres, u kterých už staří Řekové využili sílu mořských proudů. Za návštěvu stojí i Drogarati, tedy Dračí jeskyně. Ta se může pochlubit impozantní dekorací tvořenou barevnými krápníky, přičemž potěší nejen oko, ale i ucho, neboť se tu díky výtečné akustice pořádají hudební koncerty. Jiným přírodním unikátem je pak jeskyně Melissani a stejnojmenné jezero, kde se návštěvníci mohou projet na loďkách v magickém prostředí skalní laguny.

Katavothres se nachází na nejsevernějším cípu poloostrova, který z velké části zabírá hlavní město Argostoli.

FOTO: Shutterstock

Kefalonské pláže jsou proslulé především čistotou vody a také její krásnou barvou, která hraje několika odstíny modré a azurové a láká k vodním radovánkám. To je hlavní devizou i letoviska Skala, kde se nachází několik kilometrů dlouhá, pravidelně udržovaná, písčitá pláž s příměsí jemných oblázků a excelentně čistou vodou tyrkysové a sytě modré barvy. Není se co divit, že pláž obdržela Modrou vlajku EU. Kromě koupání je tato oblast ideální k potápění a šnorchlování.

Pláž u letoviska Skala je díky jemnému písku a mělkým vodám vhodná i pro malé děti.

FOTO: Shutterstock

Milovníci památek se mohou vydat lodí na ostrov Ithaka, tedy do rodiště Odyssea, legendárního hrdiny z Trojské války. Zdatný turista jej obejde pěšky za den. Cesta borovými lesy, cypřišovými háji i oblastmi s olivovníky, kde nespatříte živou duši, je učiněným balzámem na nervy. Možná i proto zde britský korunní princ Charles a jeho žena Diana strávili část líbánek. Cesta se dá zpestřit návštěvou několika klášterů, ale ne do všech vás mniši pustí.