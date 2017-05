Tato zhruba 50kilometrová pobřežní oblast se nalézá v Katalánsku na severovýchodě Španělska, začíná u Montgatu poblíž Barcelony a končí v obci Blanes. Od známější a rušnější Costa Bravy ji odděluje ústí řeky Tordery. Pobřeží Costa del Maresme je propojeno levnou a spolehlivou rychlodráhou, která vás v pravidelných intervalech – od časného rána do noci – doveze až do Barcelony. Pojďme se soustředit na čtyři populární letoviska rozesetá na přibližně desetikilometrovém úseku. Pláže jsou zde písčité, dlouhé a široké, s pozvolným vstupem do Baleárského moře. V jejich blízkosti stojí většinou tří až čtyřhvězdičkové hotely nabízející polopenzi, plnou penzi nebo all inclusive. V některých se lze ubytovat bez stravy. Zájezdy do této části Costa del Maresme jsou letecké, autobusové, anebo počítají s vlastní dopravou. Třetí variantu ocení ti, kteří dávají přednost svému automobilu či vlaku, případně mají panický strach z létání. Řidiči musejí počítat s tím, že cesta – vedoucí přes Německo a Francii – potrvá i s přestávkami minimálně 18 hodin...

Malgrat de Mar nabízí zvířecí show



Nejblíže k Francii – na úpatí pohoří Montnegre – se nachází Malgrat de Mar s řadou hotelů, restaurací, obchodů, barů a diskoték. Těch si nelze nevšimnout už jen proto, že po promenádě od brzkého odpoledne chodí naháněči, kteří vás budou zvát do nejrůznějších nočních podniků a nabízet vám letáky, abyste náhodou do večera nezapomněli, kam máte dorazit. Většina klubů zavírá až nad ránem, a tak z nich můžete zamířit rovnou na snídani... Malgrat však ocení i milovníci památek, ve staré části města se nacházejí stavby z 11. století. Okouzlí vás též okolní příroda, jež doslova svádí k procházkám. Rodiny s dětmi uvítají návštěvu Marinelandu, kde je dokonale zabaví kouzelná zvířecí show.

Součástí města Malgrat de Mar je i romantický městský park nazvaný Parc del Castell.

FOTO: Shutterstock

Santa Susanna láká na moderní hotely

Malgrat de Mar sousedí s nejmodernějším ze všech čtyř letovisek. Jmenuje se Santa Susanna a historické centrum s křivolakými uličkami byste zde hledali marně. Středisko tvoří převážně moderní hotelové komplexy poskytující prvotřídní služby na mezinárodní úrovni. Původní vesnička, jež dala Santa Susanně jméno, je vzdálena několik set metrů od pobřeží. Leží na úpatí hor, které chrání většinu této oblasti. Velmi dobře udržovaná písčitá pláž je vhodná i pro rodiny s malými dětmi, všechny věkové kategorie tady naleznou širokou škálu vodních sportů a atrakcí. Mimochodem – do Malgratu se dá během několika minut dojít pěšky po pobřežní promenádě lemované vzrostlými palmami.

Zdejší rovné pláže se zavděčí doslova všem generacím.

FOTO: Shutterstock

Pineda de Mar nadchne svou historií



Když se z letoviska Santa Susanna vydáte na opačnou stranu, dojdete do střediska Pineda de Mar. Toto klidnější katalánské městečko je nepřetržitě osídlené již dva tisíce let, tudíž tu – stejně jako v Malgratu – můžete obdivovat historicky zajímavé budovy převážně z 12. století. Nalezeny tu ovšem byly i zbytky římské vesnice a akvadukt. Pláž se výrazně neliší od sousedních, taktéž zde najdete několik sprch, stojanů na kola a dětská hřiště. Tělesně postižení ocení přístupové rampy. Na promenádě samozřejmě nechybí hromada obchodů, barů a diskoték. Když se večer vydáte na procházku, ani se nenadějete a ocitnete se v letovisku Calella.

Ruiny hradu Palafolls svádí k příjemnému výletu.

FOTO: Shutterstock

Calella přitahuje umělce i nudisty

Nenechte se zmást názvem – 75 km od Calelly, na pobřeží Costa Brava, se totiž nalézá rybářská vesnička Calella de Palafrugell, ta je však naprosto odlišná. Calella na pobřeží Costa del Maresme je mnohem komerčnější. Původně zemědělské městečko je dnes považováno za nejoblíbenější středisko v této oblasti. Kdysi bylo známé také jako významné textilní centrum. Největším zdejším lákadlem je široká písčitá pláž táhnoucí se v délce tří kilometrů. Na jejím konci se mezi skalami nachází několik romantických plážiček. Ty hojně vyhledávají nudisté. Hlavní pláž je ideální pro všechny generace i pro neplavce. Vyzkoušet zde můžete přehršel vodních sportů, jako je windsurfing, paragliding, potápění, jízda na vodních lyžích, šlapadlech či loďkách. Na souši si lze zahrát plážový volejbal, minigolf, petang, tenis nebo stolní tenis. Kromě promenády svádí k procházkám historické centrum, kde na každém kroku narazíte na krámek se suvenýry. Nejcennější památkou je místní kostel, introverti ocení park Dalmau. Za zmínku stojí Městské muzeum, kde se pravidelně konají výstavy, a galerie barcelonských umělců. Nákupní maniaky uchvátí ulice Església, plná butiků a nejrůznějších obchůdků, restaurací, cukráren i kaváren. Tuze oblíbené je i tradiční tržiště.

Město Calella už z dálky poznáte díky majáku na kopci.

FOTO: Shutterstock