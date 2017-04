Propršené dovolené se tady bát nemusíte

Kréta je největším a zároveň nejznámějším řeckým ostrovem. Současně je pátým největším ostrovem ve Středozemním moři. Podle starořeckých mýtů je Kréta považována za místo zrození Dia, vládce olympských bohů. Tomu samozřejmě nemusíme věřit. Podstatná a hlavně nepopiratelná je ovšem skutečnost, že tady prší jen výjimečně. Nemusíte se tedy obávat toho, že svoji vysněnou dovolenou strávíte s deštníkem v ruce. To byste se vyloženě museli „trefit do černého“, avšak pravděpodobnost je velmi malá. Nevšední je rovněž tvar ostrova. Pokud by se Kréta v tomto ohledu dala k něčemu přirovnat, tak například k sedící kočce s krkem nataženým dopředu. Vám klidně může připomínat třeba zmutovaného slimáka, každopádně realita je taková, že ze severního pobřeží na jižní se dostanete šestkrát rychleji než z východního cípu ostrova na západní. A další zajímavostí je fakt, že ze všech výše jmenovaných ostrovů je právě Kréta položena nejvíce na jihu, tedy nejblíže k rovníku.

Hlavní město Heraklion neboli Iraklio zaujme i přístavem a pevností Koules

FOTO: Shutterstock

Na severu leží hlavní město i spousta hotelů

Co se letovisek týče, většina z nich je situována na severním pobřeží, kterému se zjednodušeně říká severní Kréta. Přibližně uprostřed se rozprostírá hlavní město Heraklion (Iraklio), jež je zároveň významným přístavem, nechybí ani mezinárodní letiště. Údvatné je, že nejstarší dějiny města spadají až do mínojské doby. Podle archeologických nálezů bylo založeno již před rokem 2000 před naším letopočtem. Významnou zdejší památkou jsou ruiny paláce Knóssos. I když pojem palác je poměrně zavádějící. Jednalo se spíše o mohutný komplex s tisícovkou místností propojených dlouhými chodbami, tedy doslova o bludiště.

Nepřehlédnutelnou vzpomínkou na mínojskou civilizaci je především palác Knóssos

FOTO: Shutterstock

Nalevo, respektive na západ od Heraklionu leží letoviska Adelianios Kampos (75 km) a Rethymno (80 km). První z nich zaujme dlouhou písčito-oblázkovou pláží a pestrým nočním životem, druhé převážně písčitými plážemi, historickými budovami, půvabnými uličkami a benátskou pevností Fortezza. Na východ od hlavního města se o vaši přízeň ucházejí letoviska Amnissos (6 km), Gouves (20 km), Analipsis (22 km), Anissaras (25 km), Hersonissos (26 km) a Malia (35 km). Nejrušnější je Hersonissos – jedná se o největší centrum zábavy široko daleko. Lákadlem jsou vesměs písčité pláže a zátoky, kde lze provozovat celou řadu vodních sportů. Naopak velmi klidný je Anissaras s většími hotelovými komplexy a Amnissos, který kdysi býval přístavem, odkud vyplouvaly lodě k bitvě o Tróju. Rodiny s dětmi míří zejména do Analipsisu s množstvím obchůdků, kaváren a taveren.

Perlou jižního pobřeží je Matala

A jižní Kréta? Tu tvoří malebné a klidné zálivy ve tvaru půlměsíce, dominantní pohoří, široké i malé pláže s průzračně čistým mořem, mnoho přírodních atrakcí i jedinečné historické památky. Nachází se zde nejjižněji položené město celé Evropy – Ierapetra. Navštívit lze taktéž druhý největší mínojský palác Festos, trosky paláce Agia Triada nebo pozůstatky města Gortys, které bylo za dob Římanů hlavním městem Kréty.

Pláž v letovisku Matala je velice fotogenická. Na Krétě však není zdaleka jediná

FOTO: Shutterstock

V této oblasti lze doporučit například letovisko Matala v krásném zálivu Perrisa s dlouhou písčito-oblázkovou pláží, která je z obou stran uzavřená skalním masivem. Matala v šedesátých letech proslula jako ráj příslušníků hnutí hippies a dnes je vyhledávaným turistickým střediskem. V severní části se nacházejí jeskyně vytesané Římany, používané jako pohřebiště. Naopak jižní část je plná hotýlků, penzionů, restaurací a kaváren s neopakovatelnou atmosférou. Kouzlo Mataly doplňuje stará zástavba – úzké uličky s krámky a malými tavernami.

Romantické posezení s výhledem na moře nabízí nejen letovisko Matala

FOTO: Shutterstock