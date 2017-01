Najdete zde také bruslařské plochy, lezecké stěny, vyzkoušet můžete paragliding, jízdu na sněžných skútrech a mnoho dalších outdoorových aktivit. Díky bohatému zázemí, množství lyžařských škol, perfektně upraveným širokým svahům s různým stupněm obtížnosti jsou Dolomity ideální oblastí jak pro začátečníky, rodiny s dětmi, tak i profesionály. Koneckonců se zde každoročně konají závody světových pohárů (na konci ledna můžete vidět v akci i Šárku Pančochovou při slopestylu ve středisku Alpe di Suisi).

V Dolomitech si užijete i s celou rodinou.

FOTO: Shutterstock

Kouzelná krajina zalitá nejen sluncem

Již 42. lyžařská sezóna v Dolomiti Superski začala koncem listopadu a v některých centrech skončí až v květnu. Nejvyšším vrcholem tohoto více než 200 miliónů let starého pohoří je slavná Marmolada (3343 m n. m.). Na ní můžete mimo jiné vyzkoušet jednu z nejdelších sjezdovek v Alpách, Pista Bellunese, dlouhou 12 km a překonávající převýšení 1800 m. Dolomity jsou pojmenované po francouzském geologu Deodatovi de Dolomieu, který jako první identifikoval unikátní složení místních hornin. Majestátní Dolomity jsou pro svou jedinečnou krásu, bohatou faunu a flóru od roku 2009 na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. A co víc, v průměru zde slunce svítí 8 dní z 10!

Vychutnejte si tradiční bombardino.

FOTO: Shutterstock

Dnes jsou Dolomity zalité sluncem. Málokdo však ví, že v průběhu 1. světové války byly vrcholky hor i malebná údolí zality také krví. Tehdy se bojovalo dokonce ve výškách přes tři tisíce metrů nad mořem. Dolomity byly jednou z nejdůležitějších částí italské fronty. Během bojů a v důsledku lavin způsobených mohutnými výbuchy zde padly stovky tisíc vojáků hlavně rakousko-uherské a italské armády.

Dolomity oceníte i mimo lyžařskou sezónu.

FOTO: TravelPortal.cz

Které středisko vybrat?

Při týdenní lyžovačce je zcela nemožné vystřídat všechna střediska a údolí, ačkoliv by si to zcela jistě zasloužila. To je také jedinou nevýhodou tohoto lyžařského ráje. Jak vybrat to správné? Odpověď je ve skutečnosti naprosto jednoduchá. Chybu nemůžete udělat nikdy! Ať už vyberete ta méně známá, jako je Alta Badia či Alta Pusteria, které je k našim hranicím nejblíže, San Martino di Castrozza, které je naopak nejdál, nebo budete vybírat ta nejvyhlášenější, Kronplaz, Cortinu d’Ampezzo, Val Gardenu či Val di Fiemme, vždy si najdete to své a budete zcela jistě spokojeni.

Malebná městečka mají co nabídnout i po lyžování.

FOTO: TravelPortal.cz

Cortina d’Ampezzo

1224–3130 m n. m.

120 km sjezdových tratí

39 vleků a lanovek

2 snowparky

138 km běžeckých tratí Kronplaz

953–2275 m n. m.

119 km sjezdových tratí

32 vleků a lanovek

2 snowparky

Večerní lyžování

210 km běžeckých tratí Val Gardena/Alpe di Siusi

1060–2518 m n. m.

175 km sjezdových tratí

78 vleků a lanovek

3 snowparky

Večerní lyžování

102 km běžeckých tratí Val di Fassa/Carezza

1300–2950 m n. m.

120 km sjezdových tratí

57 vleků a lanovek

4 snowparky

Večerní lyžování

70 km běžeckých tratí Arabba/Marmolada

1446–3266 m n. m.

63 km sjezdových tratí

28 vleků a lanovek

1 snowpark

15 km běžeckých tratí Alpe Lusia-San Pellegrino

1190–2517 m n. m.

100 km sjezdových tratí

23 vleků a lanovek

3 snowparky

62 km běžeckých tratí Alta Badia

1324–2748 m n. m.

130 km sjezdových tratí

53 vleků a lanovek

1 snowpark

30 km běžeckých tratí Alta Pusteria (Three Peaks)

1130–2205 m n. m.

93 km sjezdových tratí

32 vleků a lanovek

3 snowparky

Večerní lyžování

249 km běžeckých tratí Val di Fiemme/Obereggen

860–2415 m n. m.

111 km sjezdových tratí

45 vleků a lanovek

3 snowparky

Večerní lyžování

150 km běžeckých tratí Civetta

1000–2100 m n. m.

80 km sjezdových tratí

22 vleků a lanovek

3 snowparky

Večerní lyžování

55 km běžeckých tratí San M. di Castrozza/Passo Rolle

1379–2654 m n. m.

60 km sjezdových tratí

22 vleků a lanovek

3 snowparky

37 km běžeckých tratí Valle Isarco

777–2512 m n. m.

99 km sjezdových tratí

28 vleků a lanovek

2 snowparky

75 km běžeckých tratí

Připojte se a lyžujte

Ačkoliv bylo sdružení Dolomiti Superski založeno již v 70. letech 20. století a první lyžníci se zde objevili dokonce v roce 1895, je tato oblast jednou z nejmodernějších na světě. Jen v loňském roce provozovatelé investovali přes 80 miliónů eur. Přestože jde o největší lyžařské středisko na světě, nemusíte se bát, že byste se ztratili. Alespoň pokud jste majitelem chytrého telefonu. Můžete si stáhnout aplikaci 3D Superski. Budete vždy na tom správném svahu. 3D lyžařské mapy vám dají přehled o všech sjezdovkách včetně detailních informací o jejich obtížnosti, jednotlivých vlecích a lanovkách, snowparcích, restauracích a hlavně díky GPS o vaší poloze. Funkce Ski Routenplaner vám umožní naplánovat konkrétní trasu nebo i celodenní lyžovačku. Stačí vložit začátek a konec. Pokud byste se přece ztratili, váš smartphone vypočítá ideální trasu do cíle. Aplikace také umí graficky analyzovat, kolik kilometrů jste nalyžovali, kolik kilometrů jste nastoupali díky vlekům atd. To vše můžete večer sdílet a porovnávat s rodinou a přáteli. Wi-fi připojení je v celém středisku zdarma. Hotspoty pro připojení najdete v blízkosti všech pokladen a u všech hlavních lanovek a vleků.