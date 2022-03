Žena dala facku cestujícímu. Letadlo kvůli ní nouzově přistálo

Problémy začaly asi po hodině a půl cesty do turecké Antalye. Žena podle jednoho ze svědků, jenž si nepřál být jmenován, začala brblat a nadávat. „V letadle bylo hodně hluku,“ zkonstatoval cestující pro list Manchester Evening News.

Žena posléze odešla do přední části letadla. „Byla dost naštvaná na posádku a nic ji nedokázalo uklidnit. Její hlas nabíral na hlasitosti a agresivitě, nakonec křičela lidem přímo do obličeje,“ tvrdí svědek incidentu. Podle jiných cestujících začala být žena rozčílená už na letišti před cestou. Zřejmě za to mohl i dětský pláč.