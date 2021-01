Vstup do Adršpašských skal bude od jara pouze s voucherem

„Začátek nebude jednoduchý a určitě to nebude optimálně fungovat ze dne na den. Bude nutné neoplocené skály ve spolupráci s policií více ohlídat před ilegálními průniky lidí, kteří si rezervaci s předstihem nezajistí. Řešit se to ale už musí. Budoucí efekt by měl Adršpachu odlehčit od přemíry denních turistů a automobilů,“ věří adršpašská starostka Dana Cahová (nez.).