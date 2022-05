Vlakem po hradech Trentina s českou stopou

Trentinská údolí Val di Non a Val di Sole mnozí znají kvůli pěstování jablek a vinné révy. Oblast je ale zajímavá také velkým počtem středověkých hradů, které jsou rozeseté po celé délce údolí a stoupají až do nejvyšších nadmořských výšek. Každou sobotu od května až do září máte možnost prozkoumat obě údolí vlakem za doprovodu místních průvodců.

Během vlakového výletu, který je zakončen návratem do Trenta, můžete ochutnat místní produkty včetně lokálních jablek Melinda a vín z místního vinařství. Nachystán je i oběd, přípitek či čaj při západu slunce s krásným výhledem ze středověké pevnosti. Dospělé výlet vyjde na 79 eur, mládež do 16 let na 69 eur a děti do čtyř let pak mají akci zdarma. Termíny akce a další informace jsou k nalezení na webu celého projektu, který je zatím pouze v italštině.