Visutý most v Dolní Moravě se umístil mezi nejlepšími světovými destinacemi

Většina světa se po více než dvouleté pandemii covidu-19 probouzí a cestovatelé se opět vydávají na cesty. Americký časopis proto sestavil žebříček nejzajímavějších míst, která stojí za to letos navštívit. Českého zástupce uvádí titulek Jedinečné výhledy a podle časopisu jde o nový architektonický zázrak v České republice.

Sky Bridge 721, jak se 721 metrů dlouhý most v pohoří Králický Sněžník nazývá, byl po dvou letech výstavby otevřen letos v květnu. Nachází se v části historické Moravy, která dnes spadá pod Pardubický kraj. Je zavěšen více než 95 metrů nad zemí a nabízí panoramatické pohledy na Mlýnský potok a rozlehlé údolí zahalené do mraků. Chodník je široký bezmála čtyři metry a nadmořská výška mostu je od 1110 do 1116 metrů.