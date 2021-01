Vinice Šobes je unikát, potvrdili znalci

Šobes je jednou z nejznámějších viničních tratí u nás. Nachází se v centru Národního parku Podyjí nedaleko Hnanic, ve Znojemské vinařské podoblasti.

„Je opravdovým unikátem. Jedinečnost viniční tratě potvrdily závěry už několika prací realizovaných na ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, jejichž výsledky nyní shrnul profesor Pavel Pavloušek,“ uvedl mluvčí univerzity Filip Vrána.

Výzkum potvrdil, že místní terroir (v jazyce odborníků souhrnný vliv zejména přírodních podmínek konkrétního místa na zde pěstované rostliny, díky němuž vzniká jedinečný a nezaměnitelný zemědělský produkt) se výrazně odlišuje od jiných viničních tratí.

Vzájemný vztah topografie vinice a příjmu slunečního záření dává optimální podmínky pro aromatickou vyzrálost bílých odrůd. „Terroir ovlivňuje výjimečnost vína, vědci sledují topografii včetně nadmořské výšky, sklon svahu a orientaci,“ uvedl Pavloušek.

V chladných podmínkách jižní orientace Šobesu podle něj umožňuje maximální akumulaci tepla pro zrající hrozny. Jižní a jihozápadní expozice jsou obecně teplejší než východní, i když během teplých let mohou vést k přehřívání bobulí a snížení obsahu kyselin.

„Velký vliv na kvalitu hroznů má blízkost řeky, která obtéká viniční trať. Působí pozitivně na zrání hroznů,“ uvedl Pavloušek. Vodní hladina ovlivňuje sluneční záření na vinici, násobí je odraz z hladiny.

„Umístění viniční tratě v hlubokém údolí řeky Dyje a vynikající kvalita a typičnost šobeských vín dělá zdejší terroir zcela jedinečné. Snaha o zápis mezi památky UNESCO je proto logická. Šobes by se dostal do společnosti jedinečných vinic nebo vinařských regionů světa,“ uvedl Pavloušek. Z vinařských památek UNESCO má podle něj Šobes nejblíže do rakouského vinařského regionu Wachau.

Studie vznikla podle loňského zadání Znojma. „Rozhodli jsme se proto podpořit snahy Znovínu Znojmo, který vinici vlastní a rád by ji na seznam UNESCO zapsal, neboť pokud by se nám to podařilo, znamenalo by to pro naše město i celý region obrovský úspěch a vyšší prestiž,“ řekl starosta Znojma Jan Grois (ČSSD).

Je to na několik let

Práce poslouží jako podkladový materiál pro zhodnocení potenciálu Šobesu pro zápis do indikativního seznamu ministerstva kultury a následně na seznam UNESCO.