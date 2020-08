Ve Věžnici opraví historické památky

Právě v místech zesíleného vodního proudu těsně před mostem kdysi postavili zřejmě majitelé nedalekého mlýna splav, který pomáhal směrovat vodu do náhonu. V katastru neevidovanou stavbu však před osmi lety těžce poškodila povodeň a následky dodnes ohrožují most zrekonstruovaný v roce 2003.

Obec by bývala chtěla splav opravit, ale nebyl na rozdíl od mostu její a dohledat, komu vlastně patří, se ukázalo být úkolem pro experty na historické právo. Věc navíc komplikuje biologicky cenné území zahrnuté do soustavy Natura 2000.

Nyní se všichni zúčastnění dohodli na převodu splavu na obec záhy poté, co se podaří vložit již zaměřenou stavbu i s nalezeným majitelem do katastru. „Když to dobře půjde, mělo by se to podařit do konce letošního roku,“ řekl starosta.