V Kutné Hoře objevili zřejmě největší morové pohřebiště v Evropě

„Je to evropský unikát. Předtím byl největší počet jednoznačných obětí moru v Londýně , kde je kolem 700 obětí, takže máme trošku víc,“ řekl ve čtvrtek na místě archeolog Jan Frolík.

„Vnitřek pyramid byl vyplněný sutí s úlomky kostí. Ty budou pohřbeny na hřbitově vedle márnice,“ uvedl projektant Vít Mlázovský. Ostatní kosti a lebky si převzali restaurátoři a antropologové. Po očištění a konzervaci se vrátí do kostnice a bude z nich opět sestavena pyramida. Obdobně budou restaurátoři postupovat u dalších třech pyramid.

Farnost, která veškeré práce na rekonstrukci platí z vlastních peněz vybraných na vstupném a bez dotací, chce poblíž kostnice zřídit veřejné toalety, chystá se také spustit on-line prodej vstupenek. Především se ale po dokončení oprav změní průchod kostnicí. Do ní je zatím jeden vstup. Po dokončení prací naplánovaném na konec roku 2022 by měli turisté postupovat jednosměrně. Stávající schodiště se zúží a turisté se po prohlédnutí kostěné výzdoby dostanou do odhaleného podzemí.