V Emirátech otevřeli nejdelší bobovou dráhu v oblasti

Bobová dráha se nachází v emirátu Rás al-Chajma a po nejdelší zipline dráze na světě je dalším adrenalinovým lákadlem pohoří Al-Hadžar. To si v posledních letech buduje pověst oblasti s pestrou nabídkou dobrodružných aktivit, kde mohou zájemci poznat zase trochu jinou stránku Spojených arabských emirátů.

Dráha, jež měří takřka dva kilometry, je údajně tou nejdelší svého druhu v celé oblasti Blízkého východu. Na adrenalinovou jízdu mohou vyrazit i děti od tří let, jedině však v doprovodu rodiče. Vozíky jsou proto navrženy tak, aby se na ně pohodlně vešly dvě osoby, informuje agentura Reuters.

„Je to velmi vzrušující. Chcete jet rychle, ale zároveň máte tendenci pořád brzdit. Byl jsem trochu nervózní a ve stresu,“ okomentoval zážitek jeden z prvních návštěvníků Ahmed Ali. Souhlasí s ním i další jezdec Lufti Saleh. „Je to skvělý zážitek, věřte mi. Opravdu jsme si to užili,“ sdělil novinářům.