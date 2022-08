Úchvatné termální prameny, ke kterým vaše cesta asi nikdy nepovede

Když cestujete někam po vlastní ose a nemáte v plánu prožít celou cestu jen na jednom místě, je nějaké to plánování a tvorba itineráře něčím, čemu se nevyhnete. A když se pohybujete po zemi, která na délku měří přes 4000 kilometrů, neobejdete se bez toho rozhodně. Prameny Termas Geométricas leží v blízkosti vulkánu Villarica, nedaleko poněkud ospalého letoviska Coñaripe.

Autem je to z hlavního města Santiago něco přes 800 kilometrů, zhruba devět hodin jízdy. Nejbližším vhodným městem v případě cesty letadlem je Temuco. Že vám to nic neříká? No, není divu. A už přesně v tento moment se dostáváme do drobných obtíží.

Co je v okolí, kvůli čemu by stálo do této oblasti vyrazit? Oblast mezi městy Los Ángeles a Puerto Montt je krásná, směrem k hranicím s Argentinou krásně kopcovitá až hornatá a neustále zelená. Chilané milují road tripy, a tak rádi ujíždějí směrem na jih kempovat k jezerům. O víkendech jsou pak ubytování v těch nejkrásnějších oblastech často vyprodaná a mnohá místa až nepříjemně našlapaná.

Jenže tato část Chile má i své nepopiratelné výhody. Tato část země je totiž nesmírně plodná a zásobuje potravinami značnou část zbytku země. Zelenina, skvělé čerstvé exotické ovoce, med a i chov skotu – tím je tato část Chile proslulá. Na borůvkovou marmeládu, kterou jsem si koupil v podivném stánku u silnice, budu ještě dlouho vzpomínat. Ale to není vše. Vzhledem k výskytu sopek v regionu najdete také mnoho termálních pramenů a vesniček, kde se podnikání točí jen kolem termálních pramenů.

Termas Geométricas Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Regionu dominuje Lago Villarrica, u kterého stojí dvě městečka, která stojí za zmínku – Villarrica a Pucón. V blízkosti se nacházejí i přírodní rezervace a parky, není tak ničím zvláštním, že sem na výlety rády proudí davy lidí. To o několik desítek kilometrů jižněji u Lago Calafquén je situace trochu jiná. Kolem jezera umí být sice v letních dnech plno jako na Mácháči, Coñaripe je však po večerech o něco ospalejší místo. Pár restaurací, obchůdků, penzionů a tím to hasne.

Když se podíváte na mapu, mohli byste získat falešný pocit, že je to z Coñaripe do lázní Termas Geométricas co by kamenem dohodil. Ano, je to jen asi 19 kilometrů, ale tu cestu si budete pamatovat do konce života. Zejména tu zpáteční, kterou vám s trochou štěstí bude osvěcovat alespoň měsíční svit, protože s lampami veřejného osvětlení v této končině počítat nemůžete.

Cesta k lázním vede převážně do kopce, směřujete totiž přímo k vulkánu Villarrica. Je to logické, termální prameny se vyskytují obvykle právě v blízkosti vulkanické činnosti. O té by koneckonců mohlo povídat i samotné městečko Coñaripe, které bylo při erupci sopky Villarrica v roce 1964 zničeno, když se přes něj přehnal proud lávy.

Skalní soutěska plná páry

Když už se k samotným lázním dokodrcáte a zaparkujete auto u vstupu, zaútočí na vás komáři. Dává to smysl, všude kolem vás se nachází hustý zelený porost a jen podél samotné řeky se rozkládá soustava mostíků, po které do komplexu vstoupíte. Červené mosty a můstky vedou podél řeky, přerušené jsou jen příležitostnými budkami na převlečení a vstupy do jednotlivých bazénků. Některé působí přírodně, u jiných je patrné, že zasáhla lidská ruka.

Určitě je dobrý nápad přijet ještě za světla a projít si celou cestu až k vodopádu, který areál ohraničuje. A po stranách? Skály a skalní stěny. Nacházíte se totiž v soutěsce, kterou termální řeka proudí. Člověka nemůže nenapadnout, jak to tam asi vypadá, když přijde přívalový déšť.

Termas Geométricas z ptačího pohledu Foto: Termas Geométricas

Podél cestičky se rozkládají bazénky nejrůznějších tvarů, hloubky a teplot. Bez mučení přiznávám, že do některých jsem se ani nedokázal ponořit, jak byly horké. Přesto několik odvážlivců dokazovalo, že se jejich srdeční pumpa podobně extrémní teploty neobává. Několik studených sprch přítomných hned vedle bazénků se moc odpočinku nedočká, ochlazení je potřeba skutečně často.

Když padne soumrak, pochopíte teprve pravou krásu těchto termálních pramenů. Rozdíl teploty vody a okolního vzduchu totiž způsobí to, že se džunglí pohybujete v opravdu hustém oparu až mlze. A jako astmatik můžu jen dodat, že se v ní dýchá až neskutečně dobře. Do toho si připočtěte magické zvuky ze zeleného příkrovu kolem vás a víte, že se pohybujete na vážně výjimečném místě.

Vstupné do termálního areálu stojí pro dospělé zhruba tisíc korun, pro děti pak asi šest stovek. Škoda je snad jen to, že člověk nemůže areál spatřit z ptačího pohledu, ze kterého vypadají Termas Geométricas skutečně jako z jiného světa.