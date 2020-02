Úbytek čínských turistů by Česko zasáhnout neměl

Přerušení leteckých linek mezi Českem a Čínou kvůli epidemii koronaviru Covid-19 aktuálně cestovní ruch neohrozí. Podle Vejvodové úbytek čínských turistů ovlivní Evropu méně než Asii, jak píše týdeník The Economist.

„Můžeme tedy očekávat, že pokles počtu turistů cestujících z Číny do Česka bude v letošním roce menší než 30 procent. Věříme, že půjde jen o dočasný výkyvy a že se cestovní ruch v České republice, stejně jako v podobných situacích v minulosti, příliš nezmění,“ uvedla Vejdodová. Dodala, že turisty z Asie dočasně nahradí návštěvníci z jiných zemí, tedy za předpokladu, že nepropukne pandemie.

Strach z úbytku čínských turistů nemá ani samotná Praha, do níž tradičně míří vůbec největší počet lidí. Je to zejména kvůli fenoménu overtourismu, tedy přeplněnosti měst zahraničními návštěvníky, jehož projevy lze pozorovat i v české metropoli. „S výraznými úbytky návštěvníků jsme se v Praze již setkali, například z Ruska v letech 2014 až 2016, a vždy jsme si se situací poradili a není třeba se obávat, že by tomu tentokrát bylo jinak,“ vysvětlila Hrubá.

Případný úbytek Číňanů v hlavním městě nevyvolává obavy také z důvodu, že tito turisté nesplňují kritéria cílových skupin, na něž Prague City Tourism míří. „V zájmu města je přitáhnout individuální návštěvníky, kteří zde zůstanou co možná nejdéle, navštíví kulturní akce, muzea, galerie a tak podobně, nakoupí lokální výrobky nebo se vydají i mimo památkovou rezervaci v centru města do čtvrtí, jako jsou Karlín, Žižkov nebo třeba Holešovice,“ uvedla Hrubá. Hlavním cílem je ovšem přitáhnout návštěvníky, kteří se do Prahy budou vracet opakovaně.

Jak ovšem vyplývá z dat, návštěvníci z Číny se v Praze nezdržují dlouho a jejich průměrná doba přenocování — 1,7 noci, oproti standardu 2,3 noci — je nízká. A to je navíc číslo, do nějž jsou započítáni i ti návštěvníci, kteří do města přijedou na služební cestu.

Hrubá i Vejvodová se nicméně shodují, že na vyhodnocení ekonomických dopadů je pořád velmi brzy. „Nepříznivý dopad pravděpodobně pocítí podnikatelé zaměření na asijskou klientelu,“ doplnila Vejvodová.

Nejčastěji jezdí skupinově

Čínští turisté patří mezi čtvrtou nejpočetnější skupinu zahraničních návštěvníků České republiky. V loňském roce jich podle dat Českého statistického úřadu do hromadných ubytovacích zařízení přijelo 612 tisíc, což je zhruba 5,6 procent z celkového počtu. Podle dat agentury CzechTourism se Číňané v Česku zdrží průměrně 2,5 dne, z toho 60 procent přenocování se uskuteční v Praze, dalších zhruba 22 procent v Jihočeském kraji, kde je oblíbený zejména Český Krumlov.

„Čínští turisté přijíždějí do České republiky nejčastěji za kulturními památkami. Převažují organizované zájezdy, ale pomalu začínají růst i ty individuální. Mezi nimi je aktuálně trendem filmový a svatební turismus. Roste také zájem o kongresový a incentivní turismus. Tito návštěvníci pak v České republice stráví delší čas a utratí více peněz,“ uzavřela Vejvodová.