Turistické výlety do hlubin oceánu jsou zase o trochu blíž

Podle Laheyho se doba velmi změnila. Před patnácti lety by kdekdo považoval možnost mít vlastní ponorku za bláznovství, mimo jiné i ze strachu vydat se do hlubin oceánu. „V ponorce jste ve skutečnosti chráněni proti silám oceánu, protože konstrukce je odolná vůči tlaku,“ vysvětluje s tím, že u potápěčů je to přesně naopak.

„Ani ti nejzkušenější potápěči by pravděpodobně nešli hlouběji než do nějakých 100 až 120 metrů, i to by bylo považováno za neobvykle hluboký ponor,“ vysvětlil Lahey s tím, že řídit „turistickou ponorku“ je navíc jednoduché. Koneckonců jedno plavidlo od Triton Sumbarines si v roce 2015 vyzkoušel i přírodovědec a popularizátor přírodovědných pořadů David Attenborough, když se potopil k Velkému korálovému útesu, píše CNN.