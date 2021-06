Turistická sezona se ve Španělsku rozjíždí pomalu

O nových vstupních pravidlech Španělsko informovalo až v sobotu. Mnoho turistů i cestovních kanceláří tak zůstávalo do poslední chvíle v nejistotě. I z toho důvodu bylo podle agentury Reuters pondělní otevření hranic pozvolné.

Provozovatelé některých madridských hotelů či hostelů jsou nicméně optimističtí a věří, že uvolnění vstupních pravidel povede k navýšení množství turistů v zemi. „V mnoha státech každým dnem postupuje očkování a lidé se tak méně bojí cestovat a jsou zváni do Madridu,“ uvedl šéf jednoho z ubytovacích zařízení ve španělské metropoli Alfonso Lopez.

Větší ruch byl cítit na letišti Malaze. Město totiž patří mezi hlavní turistické destinace v zemi. I tak se to s množstvím návštěvníků v době před pandemií nedá srovnávat, píše Reuters.

„Cítím se tu docela bezpečně, asi tak jako doma. Nerozumím tomu, proč je Španělsko stále na seznamu rizikových zemí, když můžeme přijet zcela bez restrikcí. Jen po návratu musíme do karantény,“ postěžovala si britská turistka Ella Grayová.

Mezinárodní lety uskutečněné do a ze Španělska vzrostly v porovnáním s minulým týdnem o 40 procent. Podle mluvčího společnosti AENA, která provozuje letiště, jde ovšem o lineární nárůst, který šel v posledních měsících vypozorovat.

Data ukazují, že v dubnu do Španělska zavítalo kolem 630 tisíc lidí. Je to však jen zlomek obvyklých turistů, kteří do druhé nejnavštěvovanější země světa obvykle míří.