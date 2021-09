Trh v Súse je v důsledku pandemie menší, prodejci vítají Čechy už zdálky

V úzkých uličkách trhu lze běžně jen stěží projít, momentálně lidé na žádné návaly nenarazí. Nakupují místní, o víkendu to byli ještě většinou tuniští turisté, kteří měli poslední volno před nástupem dětí po prázdninách do školy.

Zájem o něj loni u agentury Invia podle Řezníčkové ve srovnání s rokem 2019 vzrostl o 70 procent. „Vzhledem k tomu, že do Tuniska se dá létat prakticky až téměř do listopadu, zájemci určitě ještě budou,” uvedla.

Společnost Smartwings vypravuje nyní z Prahy do Tuniska spoje na tři letiště. Do Monastiru podle své mluvčí Vladimíry Dufkové létá jednou týdně, na ostrov Džerba třikrát do týdne a na letiště ve městě Enfidha dvakrát týdně. Loni Smartwings podle Dufkové do Tuniska přepravili z České republiky asi 24 tisíc cestujících, před pandemií v roce 2019 jich bylo přes 100 tisíc.