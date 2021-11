Španělská Valencie je metropolí pro 21. století

V roce 1957 město postihla obzvlášť ničivá povodeň, která navždy změnila vztah místních k „jejich“ řece. Rozvodněná Turia zatopila asi tři čtvrtiny Valencie a více než šedesát lidí – některé zdroje uvádějí až sto padesát – se utopilo. Krátce poté se zrodil odvážný plán na vybudování umělého koryta, které řeku na její cestě do Středozemního moře odkloní do míst, kde velká voda nenapáchá tolik škody.

Pont de les Flors neboli Květinový most vedoucí přes koryto bývalé řeky

Projekt byl hotov o dvanáct let později a díky podpoře generála Franciska Franka dostal zelenou. Diktátor chtěl využít původní trasu řeky ke stavbě dálnice, která by vedla do přístavu. Proti tomu se postavili místní obyvatelé, kteří v korytě, širokém dvě stě metrů, chtěli vysázet zeleň. Po Frankově smrti (1975) dosáhli zrušení projektu.