Slavná brána do pekel v Turkmenistánu se má uzavřít

Kráter se nachází v poušti Karakum a vznikl v roce 1971 při průzkumu ložiska zemního plynu. V průběhu vrtání se podloží propadlo a plyn začal unikat na zemský povrch. Aby se nezačal šířit do okolí, rozhodli se ho geologové zapálit. Měli za to, že ložisko brzy vyhoří, což se však nestalo. Plameny totiž olizují kráter už 50 let a z místa se tak stala neotřelá turistická atrakce.