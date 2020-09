Singapore Airlines chystají pro cestující lety „do nikam”

Pandemie prakticky zastavila cestování. Společnost Singapore Airlines chce proto zákazníkům nabídnout drobnou záplatu a začne provozovat lety, které nebudou mít žádnou cílovou destinaci - budou takzvaně do nikam. S odvoláním na lokální singapurský list The Straits Times to píše server Business Traveller.