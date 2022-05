Saský Königstein: Nedobytná horská pevnost nad údolím Labe

Přímo pod hradbami mohou parkovat jen autobusy a vozidla pro zdravotně postižené, ale z parkovací garáže u příjezdové silnice, kde necháte auto (na celý den za 8 eur), to je do útrob pevnosti přibližně jen čtvrthodina cesty. Počítejte ovšem s několika desítkami metrů převýšení, které si můžete zkrátit použitím výtahu zahrnutým v ceně vstupného.

Využití nikdy nedobytého komplexu se v průběhu bezmála 800 let proměňovalo. K původnímu středověkému hradu v první polovině 16. století nakrátko přibyl klášter.

Několik desítek let po jeho zrušení se z hradu začala budovat pevnost, která sloužila také jako státní vězení. Obrannou funkci přestala plnit ještě před první světovou válkou — vznikla tu ozdravovna i tábor válečných zajatců. Veřejnosti se pevnost poprvé otevřela ve 20. letech minulého století.

Právě tady, na západní straně s mírným terénem, byl Königstein nejzranitelnější — ze severu a jihu ho totiž chránilo Labe a na východě prudké svahy. Není tedy divu, že sem byly namířeny kanony a systém bran, které jsou už 400 let jediným vstupem do pevnosti, v sobě skrývá důmyslné obranné prvky.

Na konci dřevěné rampy se nachází hlavní brána, před kterou v minulosti býval padací a později sklápěcí most. Zdobí ji mimo jiné polská koruna a iniciály a reliéf saského panovníka Augusta Silného.

V Tmavém průjezdu, který následuje, je v klenbě zabudován katapult, najdete v něm i otvor, kterým se na protivníka mohla lít horká smůla nebo vařící voda. Bránová budova, v jejíž části se nacházel například i byt velitele a jeho rodiny, patří do hradního komplexu Georgenburg.

Jediný přístup do pevnosti vede už čtyři sta let přes důmyslný systém bran.

V těchto místech císař Karel IV. podepsal v roce 1356 plavební privilegium pro české obchodníky, ovšem tuzemská stopa vede až do roku 1233, kdy byl „Králův kámen“ poprvé zmíněn v listině Václava I. Na počátku 15. století se areál, v němž už stály minimálně tři objekty – zárodek dnešního Georgenburgu, dům purkrabího (dnes dům velitele) a hradní kaple (aktuálně posádkový kostel), dostal do vlastnictví saských šlechticů.

Kromě výletů do historie Königstein nabízí i úchvatné výhledy do okolí, které si můžete vychutnat během procházky po hradbách. Bezbariérový okruh podél vnější zdi pevnosti je dlouhý 1,7 kilometru a minete na něm řadu významných staveb. Jednou z nich je Friedrichsburg, osmiboký pavilon, který měl sloužit především jako pozorovací věž. V přízemí stávala děla k obraně a v patře se konaly dvorské slavnosti.

V květnu 1589 na tomto místě kníže Christian I. Saský položil základní kámen vojenské pevnosti a v únoru 1728 tu August Silný hostil pruského krále Friedricha Wilhelma I. a jeho syna. Událost dala vzniknout názvu Friedrichsburg. O tři roky později byla jednoduchá renesanční budova přetvořena do stylu baroka, což obnášelo mimo jiné přístavbu venkovního dvojitého schodiště. Sál získal slavnostnější ráz díky nástěnným malbám, svícnům a zrcadlům.

Opodál, poblíž důstojnického kasina se nacházejí takzvané pekařské kasematy, kde se pekl chléb až do roku 1945. Na stejné úrovni, jen kousek směrem do centra komplexu, stojí nejstarší dosud dochovaná kasárna v Německu. Pocházejí z let 1589 až 1590 a ve čtyřiašedesáti místnostech v nich byli ubytováni vojáci s rodinami.