Pražskou Bubenčí za příběhy prvorepublikových vil

Do druhé poloviny 19. století byla Bubeneč jen zelenou plochou, na níž stály nanejvýš zemědělské usedlosti. Až po zbourání městských hradeb se díky poloze nedaleko centra, blízkosti železniční trati i přírody stala magnetem pro nejbohatší podnikatele mladého Československa.

Ti si doslova koukali do oken a vedli spolu čilý společenský život. Jejich byznys — ať už šlo o bankovnictví, stavitelství, či cukrovarnictví — prosperoval i zásluhou vzájemných kontaktů. Do osudu převážně židovských majitelů nešťastně zasáhla druhá světová válka. Ani po jejím skončení se však kvůli Benešovým dekretům a následnému nástupu komunistů k moci nemohli vrátit. Ve vilách se tak natrvalo zabydlely zastupitelské úřady či státní instituce.

První, u níž se zastavujeme, je jedna z vil Isidora Petschka (1854-1919) postavená na sklonku 19. století. Zakladatel pražské větve rodiny a jeden z nejbohatších podnikatelů na území Čech ji koupil v roce 1913 a do druhé poloviny dvacátých let 20. století ji užívali jeho synové. Na vedlejší parcele si postavil sídlo Isidorův syn Otto.

Luxus, který si Petschkovi dopřávali, podle Michala Šedivého nepramenil ani tak z toho, že by byli zhýčkaní, ale vnímali ho jako investici. Jenže nástup nacistů, před kterými je včas varoval další z Isidorových synů Paul působící v Německu, jim udělal čáru přes rozpočet. Nakonec byli rádi, když si šedesát členů rodiny útěkem z republiky v privátně vypraveném vlaku zachránilo život.

„Pražská“ část této židovské rodiny původem z Kolína dopadla lépe než ta ústecká, která své podnikání soustředila téměř výlučně do hnědouhelných dolů a na rozdíl od větve pražské se jim je nepodařilo před válkou prodat. Pražští Petschkové si s sebou do exilu v zámoří či Velké Británii vzali i mnohé vzácné gobelíny a obrazy.

Pro své vily ovšem kupce nenašli — jednoduše neexistoval nikdo, kdo by na ně měl. „Myslím, že například ke smrti Otto Petschka (†52) na srdeční selhání přispělo i vědomí, kolik peněz přišlo vniveč,“ říká Michal Šedivý.

Mezitím ovšem rozvětvená rodina stihla zanechat výraznou stopu nejen v československém byznysu, ale i v architektuře. Kromě bubenečských rezidencí se jedná například o Petschkův palác nacházející se jen pár set metrů od Václavského náměstí směrem k hlavnímu nádraží. Architekt Max Spielmann (1881-1970), rovněž židovského původu, ho postavil na počátku dvacátých let 20. století v novoklasicistním stylu jako moderně zařízenou budovu Bankovního domu Petschek a spol.

V letech 1939 až 1945 objekt neblaze proslul coby sídlo gestapa, takzvaná Pečkárna. Vraťme se ale do Bubenče. I Ottova vila, kterou také navrhl Spielmann, sloužila nacistům a na konci války v ní krátce pobývali Rusové. Nestihli ji poničit, takže prezident Edvard Beneš mohl nedotčený objekt nabídnout jako rezidenci Američanům.

Petschkovi, byť Židé, byli v rámci jednoho z prvních Benešových dekretů „potrestáni“ za to, že kromě jiných jazyků používali němčinu, takže jim stát vilu zabavil. Američané se ale zasloužili o to, že křivda byla ještě za minulého režimu finančně vykompenzována. Nutno ovšem dodat, že se jedná o ojedinělý případ.

Konfiskace majetku se jevila o to nespravedlivěji, že Petschkovi ještě před druhou světovou válkou propustili německé zaměstnance, aby dali najevo solidaritu s Československem, kterému rovněž posílali vysoké částky na obranu.

Cestou k další rodinné rezidenci uděláme odbočku o několik desítek let hlouběji do minulosti. Procházíme totiž kolem novorenesanční Lannovy vily ze 70. let 19. století, která je nejstarší rezidencí tohoto typu v Bubenči. Nechal si ji postavit Vojtěch Lanna mladší, který se podílel mimo jiné na stavbě železnice v českých zemích. Dnes v ní sídlí jedno z pracovišť Akademie věd ČR a kavárna.