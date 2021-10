Pražská zoo oslavila devadesátiny ve stylu swingu

S rodiči bydlela v Úvoze číslo 5, ve stejném domě jako středoškolský profesor, k němuž chodila na návštěvy. „Žil v přízemí, k domu patřila zahrádka, a když jsem si tam šla hrát, vždycky mi ukázal nějaké zvíře. Choval různé druhy exotických ptáků, ale také malé ještěry a všelijaké plazy. Jemu vděčím za to, že jsem si zvířata oblíbila, později jsem na zoo finančně přispívala," vzpomínala Kabátová.

V květnu 1926 bylo založeno Hospodářské, nákupní a stavební družstvo Zoologická zahrada, které si u architekta Karla Maška objednalo sádrový model budoucí zoo. V něm se počítalo dokonce i s benzinovou dráhou, která by návštěvníky vozila po vybrané trase. Vzhledem k nedostatku financí nakonec zvítězila úspornější varianta.

Šlo tehdy o největší expozici svého druhu v Evropě. Za výběhem vlků vyrostl dřevěný domek, který dostal název Šárčin pavilonek podle již zmíněné lvice Šárky, která tu žila s dalšími lvy, tygry a dočasně i s paviány. V roce 1935 byly šelmy přestěhovány do nového lvince pod skálou a domek osídlili exotičtí ptáci.

Na počátky pražské zoo vzpomínal kreslíř a humorista Jiří Winter-Neprakta (1924-2011): „Otec v zahradě spolu se svým dělníkem zasklíval všechna terária a já jsem je nadšeně doprovázel. Odmalička jsem si se zvířaty všelijak hrál. Co chvíli se stalo, že aligátor hodil ocasem příliš silně, rozbil sklo a hned spěchali sklenáři zasklívat, aby neutekl. Já jsem chodil s nimi, pouštěl jsem ještěry ven po podlaze a bavil se tím, jak se přicházející návštěvníci vylekali. Vůbec mě nenapadlo, že by mi mohlo některé zvíře ublížit."

Pro širokou veřejnost bylo vždycky atraktivní spojení populárních osobností se zoo, k němuž docházelo prakticky od jejích počátků. Již v roce 1934 daroval král komiků Vlasta Burian pražské zoo párek lachtanů, kteří dostali jména podle tehdy populární dětské knížky Hýta a Batul. Vaňhova rybárna pro ně do Troje posílala mořské ryby.

Páni Voskovec s Werichem zase zoo darovali osla Bubiho, původně pořízeného pro účely hry Osel a stín, kterou uváděli v Osvobozeném divadle. Oslíka prý denně večer vodil chovatel na představení do Vodičkovy ulice z nedalekých stájí poštovních koní v Jindřišské ulici. Později vozil po areálu zahrady dětské návštěvníky.

Ani zvířatům se nevyhnuly dějinné události. Za druhé světové války se zoo podařilo přežít jen díky vlastnímu hospodářství, kdy si vypěstovala zeleninu a další plodiny jako krmivo pro zvířata. Maso pro šelmy se dováželo z venkovských jatek a peníze na něj vydělávali někteří zaměstnanci improvizovanými cirkusovými představeními. Konala se nejprve v plátěném, posléze dřevěném cirkusovém stanu, a to nakonec až do roku 1951.

Snad nejpozoruhodnější událostí se během válečných let stal vůbec první umělý odchov ledního medvěda na světě. V roce 1942 medvědice Nora porodila dvě samičky. Starší mládě nemělo chuť do života a uhynulo, ale mladší Ilun prospívala až do šesti měsíců věku, kdy nepřežila pád ze stromu.