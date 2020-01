Pod švýcarskou horou First se proletíte ve spárech orla

Horské sídlo u úpatí severní stěny Eigeru si již koncem 18. století oblíbili turisté a zejména horolezci, kteří přijížděli zdolávat místní vrcholy. V roce 1890 byl uveden do provozu železniční spoj, který značně usnadnil dopravu do tohoto regionu. Turismus pak zcela proměnil život místních farmářů, z nichž se stali horští průvodci.

Po necelém kilometru začíná orel brzdit a pak měkce a bezpečně přistáváme. Dva Asiaté vedle nás v reakci na prožitý adrenalin doslova hýkají nadšením. Chtěli jsme let pro příští generace natočit, ale obsluha nám před startem doporučila foťáky odložit a telefony bezpečně zapnout do kapes a nyní musíme sympatické blondýně dát za pravdu — v té šílené rychlosti by nám zaručeně vypadly z ruky. I bez videa na památku to byl fantastický zážitek a dobře investovaných 29 franků, tedy zhruba 680 korun.