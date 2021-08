Phuket opět vítá turisty. Kontroly jsou nekonečné, ale výsledek stojí za to

V souvislosti s přetrvávajícím nouzovým stavem v Thajsku je cestování do země stále zásadně omezeno. Od července 2021 platí však zvláštní režim vstupu pro očkované osoby ze zemí s nízkým rizikem nákazy covidem-19, mezi něž patří i Česko, přes ostrov Phuket v rámci program Phuket Sandbox.

Phuket se stal první pilotní oblastí pro obnovení cestování v Thajsku, kterou by od poloviny srpna měly následovat další provincie — Koh Samui a okolní ostrovy, poté také Krabi, Phang Nga, Čiang Mai, Pattaya, Buri Ram, Cha-am, Hua Hin a Bangkok v nadcházejících měsících.

Kromě něj ale musíte před odletem mít také pojištění s krytím léčby covidu s výlohami na minimálně 100 tisíc amerických dolarů, doložit rezervaci hotelu s certifikací SHA+ a rezervaci letenky. Všechny doklady ještě s kopií pasu a certifikací o očkování se nahrají na stránku zde a během tří až čtyř pracovních dnů dostanete schválený certifikát (COE) ke vstupu do země.

Ještě před odletem absolvujete PCR test a vyplníte formulář T8 — ale stačí klidně až na letišti v Phuketu. V cíli si stáhnete místní aplikaci, která vás bude po celou dobu pobytu trasovat. Při výlezu z letiště na vás ještě čeká další PCR test, který vám zajistí buď cestovní kancelář nebo přímo hotel. Ten zajistí také odvoz z letiště, v pokoji pak počkáte na výsledky PCR testu. Ty bývají do šesti hodin od výtěru hotové.

Pokud jste negativní, můžete cestovat a užívat si krás ostrova, pokud bude váš výsledek pozitivní, jdete do karantény do nemocnice. Prvních 14 dní, ale musíte bydlet pouze v tom jednom hotelu s již zmíněnou certifikací SHA+. To znamená, že splňuje veškeré podmínky k zamezení možnosti chycení koronaviru.