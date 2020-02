Ostrov jako z pohlednice. Italské Burano bojuje s mizejícími tradicemi

Přestože patří ostrovy Burano či Murano k okouzlujícím, a ne tolik přelidněným místům v Benátské laguně, pro mladou generaci to nehraje velkou roli. Populace Burana se aktuálně pohybuje kolem 2700 lidí, přičemž se číslo každoročně snižuje zhruba o 60 — někteří obyvatelé zemřou, jiní se odstěhují na pevninu.

„V domě za mnou bydlelo sedm lidí, ale když v něm zemřeli rodiče, jejich děti se z Burana odstěhovaly. Dům tak zůstal prázdný. Teď patří mojí rodině, ale nikdo v něm nebydlí,“ doplnil Bon s tím, že sám si raději koupí úplně nový dům, než aby se nastěhoval do existujícího.

Zřejmě nejproslulejší tradicí je krajkářství. Místní typ krajky zvaný punto in aria by měl být klíčem, jak Burano a jeho sousedící ostrovy oživit. Lokální iniciativa Venezia Nativa by ráda přilákala více návštěvníků. Přestože krásy Benátek přijede ročně objevovat na 30 milionů lidí, jen 1,5 milionu z nich se jede podívat i na Burano.