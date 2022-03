Oprava pražského barokního paláce skončí v létě. Pak ho zpřístupní

Ve velkolepém panském sídle ze začátku 18. století se podařilo objevit několik zamalovaných fresek. Malby i sochařská výzdoba, dílo Matyáše Bernarda Brauna, jsou oslavou hrdinství. Zachovala se většina původních dřevěných prvků s výjimkou podlahy, dubových parket, které jsou replikou. Obnovit bylo třeba i tapety na mnoha zdech, a to v původních vzorech. Postarala se o to expertka Vladimíra Kalabisová.

Od léta se podle ní otevřou reprezentační sály, a to zejména pro různé slavnostní příležitosti. V přízemí budou obchody a kavárna.

Muzikolog Marc Niubo upozornil, že žádný věrohodný pramen nepotvrzuje Mozartovu přítomnost či vystoupení v Clam-Gallasově paláci. „Neznamená to ještě, že by nebyly žádné vazby mezi Gallasy a Mozartem. Nejznámější spojení je přes známou pěvkyni Josefu Duškovou, podporoval ji právě hrabě Gallas a koupila od něj usedlost Bertramka,“ řekl Niubo. Sídlo Gallasů podle něho Mozart mohl navštívit na podzim 1787, když v Praze připravoval premiéru opery Don Giovanni.

Palác podle ředitele magistrátního odboru služeb Lukáše Stránského prošel rekonstrukcí už v 80. letech minulého století. „Bylo do něj vneseno značné množství azbestu. Statické problémy mělo i průčelí do Husovy ulice,“ řekl Stránský. Znamenalo to vícepráce, ale původně stanovený rozpočet na 460 milionů korun bez DPH se podle něj podaří dodržet.